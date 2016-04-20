Keloğlan çocuklar için sahnede

İş Sanat’ın sevilen müzikli oyunu Keloğlan, çocuklar için nisan ayında bir kez daha sahnede… Zekâsı, şansı ve hazırcevaplığıyla yediden yetmişe herkesin sevdiği Keloğlan, kendini yine bir dizi maceranın içinde buluyor. Meddah, orta oyunu, Hacivat ve Karagöz gibi geleneksel Türk tiyatrosu öğeleri ile Anadolu’nun zengin tekerleme ve masal karakterlerinin bir araya geldiği oyunu deneyimli yönetmen Işıl Kasapoğlu yazdı ve sahneye uyarladı. Başrollerini Pamela Spence ve Serkan Keskin’in paylaştığı oyunun müzikleri Alper Maral’a, kostüm ve kukla tasarımları ise Karina Cheres’e ait.

Geleneksel kültürümüzün saçsız masal kahramanının başından bu defa neler geçtiğini merak ediyorsanız 24 Nisan, Pazar günü saat 15.00 için şimdiden biletlerinizi alın.

Bilet Fiyatları

Tüm Kademeler: 20 TL İndirimli: 15 TL

Satış noktaları

İş Sanat Ana Gişe - 0212 316 10 83 / Biletix – 0216 556 98 00 / Biletix.com