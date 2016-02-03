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    HaberlerEtkinlikKemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal çocuklarla şarkılar söylüyor
    03.02.2016 - 11:14 |

    Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal çocuklarla şarkılar söylüyor

    Lalala kitabının yazarları Ezo Sunal ve Ömer Öztüyen, 6 Şubat Cumartesi günü Trump Alışveriş Merkezi D&R Kids mağazasında çocuklarla buluşuyor.

    Kemal Sunal’ın kızı Ezo Sunal çocuklarla şarkılar söylüyor

    Sunal ve Öztüyen, kitapta yer alan şarkıları çocuklarla birlikte söyleyecek.

    Çocuklar için müzikli oyunlar ve etkinliklerin yer aldığı LALALA kitabının yazarları Ezo Sunal ve Ömer Öztüyen, 6 Şubat Cumartesi günü saat 15:00 – 17:00 arası Trump AVM D&R Kids mağazasında çocuklarla buluşacak, onlarla şarkılar eşliğinde oyunlar oynayacak. Etkinliğe katılım tüm çocuklar için ücretsiz olacak.

    Türk Sineması’nın usta ismi Kemal Sunal’ın kızı olan Ezo Sunal, atölye ve beden perküsyonu alanındaki çalışmalarının yanı sıra, öğretmen seminerleri düzenliyor. Çeşitli çocuk atölyelerinde ve kurucularından olduğu Ezo Sunal Çocuk Atölyesi’nde eğitmen olarak görev alıyor. Kitabın diğer yazarı Ömer Öztüyen ise, Ezo Sunal Çocuk Atölyesi kapsamında çocuk şarkıları ve oyunları hazırlıyor.

    LALALA; çocukların oyunlarla sosyalleşmelerini, beden ve mekân farkındalığı kazanmalarını, grubun bir parçası olarak uyumlu hareket etmelerini, dikkat ve ilgi sürelerini artırmalarını hedefleyen özgün bir çalışma…

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