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    HaberlerEtkinlikKemal Sunal sergisi Antalya Film Festivali’nde
    11.11.2015 - 14:36 |

    Kemal Sunal sergisi Antalya Film Festivali’nde

    Türkiye sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 52. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde özel bir sergiyle anılıyor. AKM Fuaye’de festival boyunca açık kalacak sergi, sanatçının özel dünyasından ve sinema kariyerinden izler taşıyor.

    Kemal Sunal sergisi Antalya Film Festivali’nde

    52. Uluslararası Antalya Film Festivali, aramızdan ayrılışının 15. yılında Türkiye sinemasının en önemli isimlerinden Kemal Sunal’ın kişisel eşyalarından oluşan bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Eşi Gül Sunal’ın katkılarıyla gerçekleşecek Kemal Sunal Sergisi için Antalya Kültür Merkezi’ne gelecek eşyalar arasında; Hababam Sınıfı filminin unutulmaz spor dersi sahnesinde giydiği kırmızı beyaz tişörttenden, Süt Kardeşler’deki bahriyeli üniformasına kadar sanatçıyla özdeşleşmiş çok önemli parçalar var.

    Kariyeri boyunca unutulmaz filmlere imza atan Kemal Sunal, 1977 yılında Kapıcılar Kralı’ndaki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Altın Portakal’ını da kazanmış ve filmlerinde canlandırdığı karakterlerle beyaz perdenin unutulmazları arasına girmişti. Sanatçının doğum günü dolayısıyla Uluslararası Antalya Film Festivali’nden gelen açıklamada, sinemamızın efsanevi isimlerinden Kemal Sunal’ın aramızdan ayrılışının 15 yılında kendisini anmak üzere sergisine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ve bu kendilerine bu konuda her türlü desteği veren eşi Gül Sunal ile çocukları Ezo ve Ali Sunal’a teşekkürlerini belirttiler.

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