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    HaberlerEtkinlikKemer Country Kulüp Orman'da yeni yıl coşkusu
    05.12.2017 - 16:38 |

    Kemer Country Kulüp Orman'da yeni yıl coşkusu

    09/10 Aralık günlerinde Kemer Country Kulüp Orman evinde, kışın tadını ve yeni bir yıla girmenin mutluluğunu, orman manzarası içerisinde çıkarmak isteyen herkesi bir araya getirecek bir etkinlik düzenleniyor.

    Kemer Country Kulüp Orman'da yeni yıl coşkusu

    09/10 Aralık günlerinde Kemer Country Kulüp Orman evinde, kışın tadını ve yeni bir yıla girmenin mutluluğunu, orman manzarası içerisinde çıkarmak isteyen herkesi bir araya getirecek bir etkinlik düzenleniyor.

    Yılbaşı alışverişinin telaşını yaşamadan, doğa manzarası eşliğinde eğlenceli bir ortamda yeni yıl hediyelerini alabilmek, yılbaşı kurabiyeleri ve cupcake, şekerleme, kahve ve ikramlarının tadına bakmak isteyenleri keyifli iki gün bekliyor.

    Çocuklar için oyun odası, Noel baba ve Noel Anneler, şömine başında keyifli dakikalar, seçkin markaların konsept stantları, tasarımcılar, canlı müzik, sıcak şarap Kemer Country Orman evinin konforlu ortamında ziyaretçilere hoş anlar yaşatacak.

    Etkinliğin en ilginç özelliği ise her markanın kendi ürünleri ile hazırlayacakları özel yılbaşı ağaçları olacak. Best fm basın sponsorluğunda gerçekleşecek etkinlikte; Acro yapı, Hamm mobilya, Molu Mücevherat, Rabia Kurşun, Elçin Dağlaroğlu, Panço, Imtown dergi, Synevo, Kemerville, Tan Sağtürk Aakdemi, Taraz İstanbul gibi markalar, ürünleri ile özel tasarım ağaçlar hazırlayacaklar. Yaratıcı ve ilginç tasarım ağaçlar; çikolata ağacı, takı ağacı ve kurabiye ağacı, cam obje ağacı gibi birbirinden ilginç ağaçlar etkinlik sonunda ziyaretçilere hediye edilecek.

    Katılımın ücretsiz olduğu etkinlik, 11:00-20.00 saatleri arasında alternatif yılbaşı alışverişi yapmak isteyenleri bekliyor olacak.

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