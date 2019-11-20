"Kemerli burunları anatomiyi bozmadan düzeltmek önemli"

Teknolojik gelişmeler sayesinde burun sırtı koruyucu cerrahiyi üzerine yenilikler eklendiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Göksel: ’’Yakın zamana kadar aletler ve teknoloji yeterli değildi. Ama elimizdeki imkanlarla yapmak kolaylaştı. Avrupa ve Amerika’daki meslektaşlarımız da aynı tekniği uygulamaya başladı’’ diyor.

“Burnu kemersiz bir görünüme kavuşturmak için organın sırtı değil tabanı kullanılıyor. Burnu bir ev gibi düşünün. Çatısı alınıp küçültüleceğine, tabanından içeri sokuluyor. Böylece yerine bastırılan burunun deri, kemik ve kıkırdak yapısı bozulmuyor” diyen Op. Dr. Abdülkadir Göksel, söz konusu yöntemin avantajlarını da şöyle sıralıyor: