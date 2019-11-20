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20.11.2019 - 15:16 |

"Kemerli burunları anatomiyi bozmadan düzeltmek önemli"

Türkiye’de, eskinin temel alındığı yeni cerrahi yöntemlerle artık anatomiyi bozmadan, burun kemersiz bir görünüme kavuşturuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Göksel, tarihi 1890’lara dayanan bir tekniği geliştirip “burun sırtı koruyucu cerrahiyi” keşfederek Avrupa ve Amerika’daki meslektaşlarına örnek olduklarını söylüyor.

"Kemerli burunları anatomiyi bozmadan düzeltmek önemli"

Teknolojik gelişmeler sayesinde burun sırtı koruyucu cerrahiyi üzerine yenilikler eklendiğini belirten Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdülkadir Göksel: ’’Yakın zamana kadar aletler ve teknoloji yeterli değildi. Ama elimizdeki imkanlarla yapmak kolaylaştı. Avrupa ve Amerika’daki meslektaşlarımız da aynı tekniği uygulamaya başladı’’ diyor.

“Burnu kemersiz bir görünüme kavuşturmak için organın sırtı değil tabanı kullanılıyor. Burnu bir ev gibi düşünün. Çatısı alınıp küçültüleceğine, tabanından içeri sokuluyor. Böylece yerine bastırılan burunun deri, kemik ve kıkırdak yapısı bozulmuyor” diyen Op. Dr. Abdülkadir Göksel, söz konusu yöntemin avantajlarını da şöyle sıralıyor:

  • Cilt kaldırılmadığı için şişlik gelişmiyor. Hastanın burun sırtı korunduğu için yabancılaşma hissi olmuyor. Sinir kesilmediği için his kaybı ortaya çıkmıyor. Burun ucu rahat hareket edebiliyor. Cilt ile iskelet arasındaki taşıyıcı bağların hiçbirine dokunulmuyor.
  • Ameliyat süresi kısalıyor. Çünkü kemeri ortadan kaldırmak için yaratılan deformasyonu tamir etmeye gerek kalmıyor.
  • Törpü yapılmadığı için morluk çok az gelişiyor ya da hiç olmuyor.
  • Çatısı çökmüş ve yamulmuş burun riskiyle karşılaşılmıyor.

 

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