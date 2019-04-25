BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,66ALTIN277,73-0,59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikKenan Doğulu 27 Nisan Cumartesi Dasdas sahnesinde
    25.04.2019 - 09:09 |

    Kenan Doğulu 27 Nisan Cumartesi Dasdas sahnesinde

    Yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan, çoğu klasikleşen, unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihinin en önemli ismi Kenan Doğulu, DasDas sahnesinde ilk pop konserini veriyor.

    Kenan Doğulu 27 Nisan Cumartesi Dasdas sahnesinde

    Geçtiğimiz yıl caz performansıyla DasDas sahnesine konuk olan Doğulu, bu kez DasDas'ın yeni yerinde 27 Nisan Cumartesi günü 22.00’de en sevilen pop şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyecek. Her konserinde izleyicilerine adeta bir müzik ziyafeti yaşatan Kenan Doğulu, dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla geceye damgasını vuracak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber