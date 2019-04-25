25.04.2019 - 09:09 |
Kenan Doğulu 27 Nisan Cumartesi Dasdas sahnesinde
Yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan, çoğu klasikleşen, unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihinin en önemli ismi Kenan Doğulu, DasDas sahnesinde ilk pop konserini veriyor.
Geçtiğimiz yıl caz performansıyla DasDas sahnesine konuk olan Doğulu, bu kez DasDas'ın yeni yerinde 27 Nisan Cumartesi günü 22.00’de en sevilen pop şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyecek. Her konserinde izleyicilerine adeta bir müzik ziyafeti yaşatan Kenan Doğulu, dansa davet eden hareketli şarkılarının yanı sıra romantik şarkılarından oluşan özel repertuarı, güçlü sahne yorumu ve şovlarıyla geceye damgasını vuracak.