Kenan Doğulu, 31 Mart’ta Zorlu PSM’de

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Kenan Doğulu, 31 Mart Cumartesi Zorlu PSM Ana Tiyatro’da, Vestel Gururla Yerli Konserleri kapsamında “sahne üstü ayakta” konseptiyle, çok özel bir konser vermeye hazırlanıyor.

25 yıllık profesyonel sanat kariyerine “Yaparım Bilirsin", Ex Aşkım”, “Demedi Deme”, “Patron”, “Aşka Türlü Şeyler”, “Festival”, “İhtimaller” gibi birbirinden özel albümler, İlk Adımı Sen At, Aşk ile Yap, Tutamıyorum Zamanı, Pamuk, Çakkıdı gibi popüler şarkılar ve sayısız ödül sığdıran Doğulu, müthiş enerjisive repertuvarıyla hayranları ile buluşuyor.

Konserlerinde her zaman seyircisine sürprizler yaşatan Kenan Doğulu; "Bu kez de tadına doyum olmayacak bir konser olacak. Sürprizlere hazırlıklı olun." dedi.

Dinleyenlerin kendini zaman zaman romantik, duygusal, zaman zaman da coşkulu, eğlenceli anların içinde bulacağı bu müzik ve eğlence dolu konserde Kenan Doğulu sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Kapı açılış: 20.30

Etkinlik saati: 21.30

Bilet fiyatları: Tam-90 TL // Öğrenci-60 TL

