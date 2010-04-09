Kenan Doğulu’dan çocuklara jest

Darüşşafakalı öğrenciler yararına düzenlenen yardım konseri için bu yıl Kenan Doğulu sahne alacak! Darüşşafaka’nın ‘Eğitimle Değişen Yaşam’ yaklaşımıyla organize ettiği ve daha önce Sezen Aksu ve Ferhat Göçer’in gerçekleştirdiği Darüşşafakalı çocukların yararına yapılan yardım konseri için bu yıl Kenan Doğulu sahne alacak.

Tüm konser gelirinin Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlanacağı programda Doğulu, misafirlere muhteşem bir repertuarla konser verecek. Sahnede bir grup öğrenci ile Onuncu Yıl Marşı’nı okuyacak olan Kenan Doğulu, hiçbir ücret almadan sahnedeki yerini alacak… Tüm gelirinin Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 800’ü aşkın öğrencinin eğitim masrafları için harcanacağı konser sırasında tüm misafirler en güzel Kenan Doğulu şarkılarını dinleme şansını elde edecekler…

Rap Yarışması birincisiyle düet yapacak! Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndaki öğrenciler arasında yapılacak olan rap yarışması birincisi de konser akşamı Kenan Doğulu ile düet yapma şansını elde edecek. ‘eğitim ve eğitim fırsatı’ kavramlarını kullanarak bir rap şarkısı besteleyecek olan öğrencilerin başvuruları 12 Nisan’a kadar devam edecek ve şarkılar elenerek 10’a indirilecek… Son 10’a kalan şarkılar ise gazeteci ve sanatçılardan oluşan bir jüri tarafından oylanacak ve birinci olan öğrenci hayatında ilk kez yazdığı bir şarkı ile ünlü bir sanatçıyla şarkısına düet yapmış olacak…

Detaylı bilgi için ve www.darussafaka.k12.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz!