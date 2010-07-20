Kenan Doğulu tatilcileri coşturacak!

31 temmuz cumartesi akşamı bodrum fuga’da sahne alacak olan Kenan Doğulu, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak. Kenan Doğulu’nun eski ve yeni şarkılarını bir arada seslendireceği muhteşem konseri kaçırmamak için geç kalmadan rezervasyonunuzu yaptırın.

Geçmiş senelerden fuga’nın yıldızlı gecelerini bilenler şimdiden yerlerini ayırtmaya başladılar!

Gece 24.00’te başlayacak konserle ilgili bilgi almak için; 0252 319 6500 ve 0555 388 8888 numaralı telefonu arayabilirsiniz



detaylı bilgi ve rezervasyon için;

fuga- fine times

Asarlık Mevkii, Bodrum

0252 319 65 00

0555 388 88 88

www.fuga.com.tr