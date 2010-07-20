20.07.2010 - 11:43 |
Kenan Doğulu tatilcileri coşturacak!
fugada yıldızlarla keyifli geceler bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor!
31 temmuz cumartesi akşamı bodrum fuga’da sahne alacak olan Kenan Doğulu, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak. Kenan Doğulu’nun eski ve yeni şarkılarını bir arada seslendireceği muhteşem konseri kaçırmamak için geç kalmadan rezervasyonunuzu yaptırın.
Geçmiş senelerden fuga’nın yıldızlı gecelerini bilenler şimdiden yerlerini ayırtmaya başladılar!
Gece 24.00’te başlayacak konserle ilgili bilgi almak için; 0252 319 6500 ve 0555 388 8888 numaralı telefonu arayabilirsiniz
detaylı bilgi ve rezervasyon için;
fuga- fine times
Asarlık Mevkii, Bodrum
0252 319 65 00
0555 388 88 88
www.fuga.com.tr