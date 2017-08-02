Kenan Doğulu yeniden Harbiye’de

Kenan Doğulu, BKM organizasyonuyla gerçekleşecek Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında 15 Ağustos Salı günü yoğun istek üzerine ikinci kez Açıkhava sahnesinin büyülü atmosferinde hayranlarıyla buluşacak.

Doğulu, her yıl binlerce hayranıyla bir araya geldiği İstanbul’un en özel konser mekanında birbirinden önemli müzisyenlerden oluşan dev orkestrası ve özel tasarlanan sahnesiyle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak. Harbiye’nin en eğlenceli, müzik dolu gecesinde dillerden düşmeyen şarkılarıyla hayranlarını coşturacak.

Harbiye’de sürprizlerle dolu konser

Her konserinde seyirciyi kendisine hayran bırakan Kenan Doğulu, sahnede ağırlayacağı Def Jam Erbane grubu ile Harbiye’ye özel sürpriz konukları, muhteşem sahne enerjisi, performansı ve şovlarıyla geceye damgasını vuracak.

Konser için çok özel bir repertuvar hazırlayan Kenan Doğulu’ya Ney üstadı Eyüp Hamiş ve perküsyon ustası Orhan Topçuoğlu gibi değerli müzisyenler sahnede eşlik edecek.