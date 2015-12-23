Kenan Doğulu yılbaşında BİS'te

Birbirinden güzel sürprizler eşliğinde başlayacak yeni yıl partisinde ilk olarak DJ Mehmet Karakoç ve Ankara halkının çok sevdiği Duygu Soylu sahne alacak.

Gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıkacak olan Kenan Doğulu yeni yılı BİS sahnesinde sevenleriyle karşılayacak. Kenan Doğulu, yılbaşı gecesine özel hazırladığı en sevilen parçalarından oluşan repertuarı ve muhteşem sahne enerjisi ile yeni yıl coşkusunu yaşatacak.

Coşkunun bir an bile düşmeyeceği bu özel yılbaşı gecesinde müzik ve eğlence BİS’te sizleri bekliyor.

BİS, Haftanın 6 günü 12.00’den itibaren; özel mutfağının, canlı performanslarla birleştiği “yaşayan” bir “buluşma” mekanı olarak sizleri büyülüyor. 12.00’de kapılarını açan BİS, 23.00’den 02.00’ye kadar da gece menüsü ve eğlencesiyle sizlere bambaşka deneyimler yaşatmaya devam ediyor.

Yemeği ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan BİS, 400 kişilik konser alanı, en iyi ses ve ışık sistemi ile haftanın 6 günü gerçekleşecek sahne performanslarıyla kış sezonunda da Ankaralılara alışılmışın dışında bir eğlence ortamı sunuyor.

Kapı Açılış: 20.00