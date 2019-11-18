Kendall Jenner'ın vazgeçilmezi: 90'lar

Eda Özdemir - PembeNar Özel

1995 doğumlu Kendall Jenner; kırmızı halılardan moda haftalarına, sokak stilinden davetlere... Neredeyse taşıdığı her kıyafette bize 90'lar ruhunu yansıtıyor.

Ünlü model tarzını mule ayakkabılar, omuz çantaları ve birçok yıldız parça ile tamamlıyor. Kendall Jenner'ın 90'lı yıllardan kendine seçtiği ve adeta tarzını oluşturan en büyük etken ise güzel modelin minimalizm sevdası. Kendall; yıldız parçaları, sade kombinleriyle kullanıyor. En sevdiği parçalar ise kusursuz fiziğini ortaya çıkaran minimal elbiseler.

Jenner, 90'lar esintili kombinlerini desenli yüksek bel pantolonlar ya da köşeli gözlük gibi aksesuarlar ile tamamlıyor. Manhattan sokaklarında siyah mini elbisesi ve diz boyu çizmeleri ile görüntülenen Kendall, kullandığı omuz çantası ile yine 90'lara minik bir gönderme yapıyor.

Kendall Jenner'ın 90'lar stilinin ilham kaynağı ise Kate Moss ve Victoria Beckham.