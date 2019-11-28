28.11.2019 - 10:12 |
Kendall'ın yeni aksesuarı: Kahve bardağı
Ünlü model Kendall Jenner tarzı ile her gün gündeme geliyor. Aksesuarda yeni tercihi ise baş harflerinin bulunduğu kahve bardağı...
Eda Özdemir - PembeNar Özel
Ünlü model Kendall Jenner hem ailesi Kardashianlar hem de kendine özgü tarzı ile neredeyse her gün gündeme geliyor.
Podyumlarda görmeye alıştığımız Kendall, günlük hayatında daha rahat ve spor kıyafetler tercih ediyor. Tarzında 90'lı yılların esintilerini de gördüğümüz 1995 doğumlu model her seferinde kendine özgü bir dokunuş ile stilini tamamlıyor.
Kendall'ın aksesuarda yeni tercihi ise üzerinde baş harflerinin bulunduğu kahve bardağı.
Pazar günü New York'ta görüntülenen Kendall, hafta sonu rahatlığını kendine özel yapılmış kahve bardağı ile tamamlıyor.