Kentmen Mask Bar’da …

Şarkılarında, Anadolu menşeili etnik müzikleri; perdesiz gitar, cümbüş, 12 telli akustik gitar ve yöresel vurmalı sazlarla birlikte, akustik altyapılarına sadık kalarak günümüz batı müziği ile harmanlayan grup, sahne performansları ile dikkat çekiyor.

24 Mart Cuma Akşamı Saat 22:00’de başlayacak konser için kapı giriş fiyatı;20 TL.