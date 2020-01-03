Ketojenik diyet nedir?

Temelde hücreler, karbonhidratlardan gelen kan şekerini vücudun ana enerji kaynağı olarak kullanmayı tercih eder. Eğer ortamda enerji kaynağı olarak karbonhidrat bulamazsa vücuttaki yağ dokusunu yakarak enerji üretir.

Ketojenik diyet hangi besinleri içermektedir?

Karbonhidrat içermeyen ketojenik bir diyet, protein ve yağ bakımından zengindir. Tipik olarak bol miktarda et, yumurta, işlenmiş et, sosis, peynir, balık, fındık, tereyağı, yağ, baklagil ve sebze içerir. Ketojenik diyette meyve ve lifli gıdaların tüketiminde belirgin bir azalma olması yanında, işlenmiş gıdalardan çok fazla protein ve düşük kaliteli yağ alımı da söz konusudur. Özellikle, böbrek hastalığı olan hastaların ketojenik diyetten uzak durmaları gereklidir. Bu diyet şekli ile bazı çalışmalar yapılmıştır. Etkili kilo verme, kan şekeri kontrolü, insülin direncinin azalması sağlanabilmektedir. Ancak uzun vadede kalp damar hastalıkları riskinde artış, atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğuna meyil gibi birtakım problemlere sebep olabildiği de görülmektedir.

Ketojenik diyet uzun vadede sürdürülebilir değildir...

Birkaç haftada veya ayda hızla sonuç almak yerine uzun vadede sürdürülebilir olan beslenme şeklinin tercih edilmesi çok daha önemlidir. Ketojenik diyet uzun vadede sürdürülebilir bir diyet değildir. Hızlı kilo değişimleri kalp sağlığı açısından olumlu sonuçlara sebep olmaktadır. Kısa vadede kilo verme, kan şekerinin düşmesi gibi gözle görülür sonuçlara sebep olmakla birlikte; orta ve uzun vadede Akdeniz diyeti gibi hem etkinliği hem de sağlığa faydası kanıtlanmış beslenme modaliteleri ile kıyaslandığında başlangıçtaki bu ışıltılı etkinin diğerleri ile benzer seviyeye geldiği yapılan çalışmalarda gözlemlenmektedir.

Peki, nasıl bir beslenme şekli uygulanmalıdır?

Başlıca meyve ve sebzeler, yağsız etler, balık, kepekli tahıllar, fındık, badem, ceviz, baklagiller, zeytinyağı bakımından zengin, dengeli bir diyet her bireyin çocukluk çağından itibaren tercih etmesi gereken bir beslenme şeklidir. Kilo kontrolü, şeker hastalığı ortaya çıkma olasılığı, kan şekerinin normale gelmesi, kalp damar hastalıklarından koruduğu kanıtlanmış güvenli beslenme şekli tercihiniz olmalıdır.

Dr. Ersin İmren