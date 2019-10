Kevin Costner&Modern West’den İstanbul konseri!

Türk Hava Yolları’nın 2009-2010 yılı Global Kampanyalarındaki yüzü olan Oscar ödüllü ünlü Hollywood yıldızı ‘Kevin Costner ve grubu Modern West’ 16 Ekim Cuma günü Hilton Convention Center’da düzenlenecek olan Rock Şovu için yeniden İstanbul’a geliyor!

‘Kevin Costner ve grubu Modern West’, 2007 senesinde İstanbul’da 5 Bin kişinin katılımıyla gerçekleşen müthiş konserin ardından, Avrupa Turnesi kapsamında, Hilton Convention Center’da hayranlarına Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda enfes bir rock müzik ziyafeti sunacak.

18 Ocak 1955 doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu,yönetmen KEVİN COSTNER, sinemanın yanı sıra aynı zamanda vokalistliğini yaptığı country-rock grubu Modern West, başta Amerika olmak üzere Avrupa’da ciddi bir hayran kitlesine sahip oldu.2005 yılında kurulan grubun geçmişi 20 yıllık dostluğa dayanmakta olup,ilk gençlik yıllarından bu yana Western müziğini benimsemiş ve bu alanda profesyonel müzik çalışmalarına başlamışlardır. ‘Kevin Costner ve grubu Modern West ‘bugün Country müziğinin, daha ağırbaşlı ve daha gelenekçi sözlerle rock’ın saygın türü olduğunu savunmaktadırlar.

Türkiye’ye olan yakınlığı ve sempatik tavırları,pozitif kişiliği ile özel bir hayran kitlesi bulunan ‘Kevin Costner ve grubu Modern West’ hazırladığı yeni rock şovu ile İstanbul’ da bir kez daha hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Konser öncesinde ve sonrasında Rock DJ’leri eşliğinde yapılacak rock partisi ile unutulmaz bir gece yaşamaya hazır olun.

Rock Night Party: 21:30 - 22:30

Kevin Costner & Modern West: 22:00 - 00:00

DJ Müzik Show: 00:30 - 02:00

Türk Hava Yolları Sponsorluğunda, Artı 3 Organizasyon ve Atak Müzik işbirliği ile Türkiye’ ye getirilecek olan ‘Kevin Costner ve grubu Modern West’ grubunun konser biletlerini www.biletix.com veya Biletix Satış Ofisleri üzerinden temin edebilirsiniz.

Biletler tükenmeden yerinizi ayırın!

Bilet Fiyatları: Ayakta: 100,00 TL, Sahne Önü: 150,00 TL, VIP Lounge: 200,00 TL

Albüm:

Untold Truths

1.Long Hot Night

2.90 Miles An Hour

3.Hey Man What About You?

4.Superman 14

5.Don't Lock'Em Away (Song for Molly)

6.Down In Nogales

7.Every Intention

8.5 Minutes From America

9.The Sun Will Rise Again

10.Backyard

11.Leland Iowa

12.Gotta Get Away (Song for Bud)