KHAS Fest çok eğlendirecek!

Khas Fest, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü, baharı müjdeleyen doğası ile Kadir Has üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde, birbirinden eğlenceli oyunlar, lezzetli yemekler ve kulakların pasını silecek müzikler ile finaller sonrası öğrencilere moral depoluyor.

Festivalde ilk olarak öğrenci grupları DJ Kerem Ersoy, %50, Çarliston, Fanila Sky, Halk Oyunları Dans Topluluğu, Albedo, Khas Dans Topluluğu ve Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman sahne alacak.

İlerleyen saatlerde ise öğrenciler önce mor ve ötesi ile kendilerinde geçip hemen ardından 2010 Yılının En Has İsimleri Ödül Töreni’nde öğrencilerin oyu ile “Yılın En Has Albümü” ödülünü de alan Sıla ile coşacaklar.

Marmara Denizi’ne sıfır, 100.000 m2’ lik bir alana yayılmış olan Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival, bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den 50’ye aşkın müzisyene evsahipliği yaptı.

Türkiye ve dünyadaki en parlak yıldızları binlerce izleyiciyle buluşturan Khas Fest’te bugüne kadar Madcon, Bob Sinclar pst. Gary Nesta Pine, Benny Bennasi The Biz, Kenan Doğulu, Hande Yener, Yalın, Demet Akalın, Teoman, MFÖ, Dolapdere Big Gang ve Burhan Öcal gibi isimler sahne aldı.



Khas Fest 2011 Program Akışı



14:00- Kapı Açılış

14:00- 15:00 - Dj Kerem Ersoy

15:05- 15:50 - Fanila Sky

16:00-16:45- %50

17:00-17:20- Halk Oyunları Dans Topluluğu

17:30- 18:15- Albedo

18:20- 18: 40- Khas Dans Topluluğu

18:45 -19:30 - Çarliston – Red Hot Chili Peppers Tribute Band

19:45 -20:45 Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman

21: 00-22:30- mor ve ötesi

23:00-00:30- Sıla



Biletler:



13 -30 Nisan: 25 TL

01-27 Mayıs: 30 TL

28 Mayıs: 35 TL (Kapıda)

Biletler Biletix, Cibali, Selimpaşa ve Bahçelievler kampüsünde satılacak.

Servisler



GİDİŞ:



13:00: CİBALİ KAMPÜS › SELİMPAŞA KAMPÜS

14:00: AKM Önü, TAKSİM ›SELİMPAŞA KAMPÜS

15:00: CİBALİ KAMPÜS › SELİMPAŞA KAMPÜS

DÖNÜŞ:

01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› CİBALİ › TAKSİM

01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› SİLİVRİ

01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› KADIKÖY