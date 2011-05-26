KHAS Fest çok eğlendirecek!
Khas Fest, bu yıl da 100.000 m2’ lik bir alanda sınırsız eğlence ve müzik ziyafeti vaadediyor.
Khas Fest, 28 Mayıs 2011 Cumartesi günü, baharı müjdeleyen doğası ile Kadir Has üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde, birbirinden eğlenceli oyunlar, lezzetli yemekler ve kulakların pasını silecek müzikler ile finaller sonrası öğrencilere moral depoluyor.
Festivalde ilk olarak öğrenci grupları DJ Kerem Ersoy, %50, Çarliston, Fanila Sky, Halk Oyunları Dans Topluluğu, Albedo, Khas Dans Topluluğu ve Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman sahne alacak.
İlerleyen saatlerde ise öğrenciler önce mor ve ötesi ile kendilerinde geçip hemen ardından 2010 Yılının En Has İsimleri Ödül Töreni’nde öğrencilerin oyu ile “Yılın En Has Albümü” ödülünü de alan Sıla ile coşacaklar.
Marmara Denizi’ne sıfır, 100.000 m2’ lik bir alana yayılmış olan Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampüsü’nde misafirlerini ağırlamaya hazırlanan festival, bugüne kadar dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra Türkiye’den 50’ye aşkın müzisyene evsahipliği yaptı.
Türkiye ve dünyadaki en parlak yıldızları binlerce izleyiciyle buluşturan Khas Fest’te bugüne kadar Madcon, Bob Sinclar pst. Gary Nesta Pine, Benny Bennasi The Biz, Kenan Doğulu, Hande Yener, Yalın, Demet Akalın, Teoman, MFÖ, Dolapdere Big Gang ve Burhan Öcal gibi isimler sahne aldı.
Khas Fest 2011 Program Akışı
14:00- Kapı Açılış
14:00- 15:00 - Dj Kerem Ersoy
15:05- 15:50 - Fanila Sky
16:00-16:45- %50
17:00-17:20- Halk Oyunları Dans Topluluğu
17:30- 18:15- Albedo
18:20- 18: 40- Khas Dans Topluluğu
18:45 -19:30 - Çarliston – Red Hot Chili Peppers Tribute Band
19:45 -20:45 Dj Orbay Aygenç feat Khas Party Team by İsmet & Ali Osman
21: 00-22:30- mor ve ötesi
23:00-00:30- Sıla
Biletler:
13 -30 Nisan: 25 TL
01-27 Mayıs: 30 TL
28 Mayıs: 35 TL (Kapıda)
Biletler Biletix, Cibali, Selimpaşa ve Bahçelievler kampüsünde satılacak.
Servisler
GİDİŞ:
13:00: CİBALİ KAMPÜS › SELİMPAŞA KAMPÜS
14:00: AKM Önü, TAKSİM ›SELİMPAŞA KAMPÜS
15:00: CİBALİ KAMPÜS › SELİMPAŞA KAMPÜS
DÖNÜŞ:
01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› CİBALİ › TAKSİM
01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› SİLİVRİ
01:00: SELİMPAŞA KAMPÜS› KADIKÖY