Kıbrıs'ın yıldız polemiklerine son!

Şimdiye kadar bu polemiklere karışmayan ve 14 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kültür sanat dünyasının nabzını tutan festival 24 Ağustos-7 Eylül tarihlerinde dünyaca ünlü yıldızları ağırlayarak polemiklere prestijli bir nokta koyuyor.. Tüm dünyada 25o milyondan fazla plak satan Bob Marley'nin efsane grubu The Wailers'dan, tüm Avrupa'nın en çok sevdiği İspanyol yıldız Buika'ya, Balkanların en ünlü orkestrası Koçani'den, dünya müziğinin süperstarı Yasmin Levy'e kadar uluslararası şöhrete sahip yıldızlar Kuzey Kıbrıs'ta...



Bugüne kadar Loreena McKennitt, Bonnie Tyler, Cesaria Evora, Boney M, Monica Molina, Pink Martini, Goran Bregovic, Vicente Amigo, Weather Girls gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlayan festivalin bu seneki programı da yine dopdolu:



24 Ağustos 2010 - The Wailers

26 Ağustos 2010 - Zerrin Özer

31 Ağustos 2010 - Yasmin Levy

2 Eylül 2010 - Fatih Erkoç

3 Eylül 2010 - Cypress Classica

6 Eylül 2010 - Koçani Orkestar

7 Eylül 2010 - Buika



Geçtiğimiz senelerde katılımın çok yüksek olması nedeniyle tüm etkinliklerin muhteşem atmosferi ile Salamis Antik Tiyatrosunda gerçekleşecek olan festivale bu sene Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan da yüksek bir katılım bekleniyor.





Bilet Fiyatları: Cypress Classica konseri için bilet fiyatı 10 TL; diğer tüm konserlerin bilet fiyatları 25 TL'dir.

