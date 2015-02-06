Kibrit Kutusu’nda Salı Buluşmaları’nı kaçırmayın

Kadıköy’lüler bilirler sıcak, samimi, içten bir sohbeti, annemizin hatta anneannemizin mutfağından çıkmışçasına lezzetli ve temiz tatlar eşliğinde etmek istediğimizde kendimizi Kibrit Kutusu’nda buluruz.



Kibrit Kutusu güler yüzlü sahibesi Burcu hanım ve hoş sohbet sahibi Mustafa bey ile gerçek bir “en sevilen mekan” ünvanını çoktan almış durumda.



Etkinlikleri ve sosyal yanı ile oldukça güçlü bir üne sahip olan Kibrit Kutusu’nda artık Salı Buluşmaları yapılıyor.

Geçen hafta Salı Buluşmasında Bisikletli Sahaf konuktu.



O geceden “Bisikletli Sahaf yani Rüzgar ve Filiz'in yanı sıra bir sürü yeni arkadaş tanıdık. Bayıldık, mutlu olduk, yol aşkımız daha da kabardı. Katılan, fikirleriyle önümüzü açan tüm arkadaşlara öncelikle teşekkürler...” diye bahsederken bize bu Salı yani 10.Şubat gecesi saat 19:30’da gerçekleşecek olan “Kentsel Dönüşüm” buluşmasının konuğu Gülşen İşeri.



Size tavsiyemiz Salı Buluşmaları’nı kaçırmamanız.



Her hafta farklı bir konu ve birbirinden özel konuklar ile Kibrit Kutusu’nda buluşalım.



Kibrit Kutusu Grubuna mutlaka üye olun…



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Kibrit Kutusu

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