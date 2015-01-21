KidZania sürprizlerle dolu

KidZania Çocuk Cumhuriyeti, 23 Ocak’ta başlayacak sömestr tatili boyunca haftanın 7 günü açık olacak.



KidZania, uzun bir okul döneminin ardından iki hafta sürecek sömestr tatilinde çocuklara çeşitli sürprizler ve unutulmaz bir tatil sunuyor. Sömestr tatili boyunca haftanın 7 günü hizmet verecek KidZania’da çocuklar, eğlenceli olduğu kadar eğitici birçok aktiviteyle hayallerindeki meslekleri deneyimlemenin yanı sıra; temel toplum kuralları ve para kazanmak gibi kavramlarla da tanışıyor.



4-14 yaş arasındaki çocukların hayallerindeki meslekleri deneyimlediği KidZania’da, gizli ajanlıktan itfaiyeciliğe, doktorluktan pilotluğa uzanan yaklaşık 90 farklı meslek birimi yer alıyor. Gerçek bir uçak gövdesinin yer aldığı havaalanından giriş yapılan KidZania’da sömestr tatiline özel sürpriz hediyeler de çocukları bekliyor. KidZania İstanbul içerisinde belirlenen yıldızlı aktivite alanları arasında yer alan üç aktiviteyi tamamlayan ve bu şekilde üç yıldızı toplayan çocuklar kendileri için özel olarak tasarlanan sürpriz armağanlarına kavuşacak. Akasya Acıbadem içerisinde bulunan KidZania İstanbul, 10 bin metrekare üzerine kurulu, geniş, ferah ve güvenli bir alanda çocuklara özgürce hayallerini yaşama imkanı sağlıyor. Özel eğitimlerden geçerek KidZania’da görev alan Züpervizörlerin eşliğinde, gönüllerince bir gün geçiren çocuklar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.



Yaptıkları meslekler karşılığında kazandıkları ve yalnızca KidZania’larda geçerli KidZos para birimini yine park içerisindeki bankaya yatırıp bir sonraki gelişlerinde de kullanabilen ziyaretçiler böylelikle para biriktirme bilincini de öğreniyor. KidZos’larıyla, yine KidZania içerisinde bulunan KidZania mağazasından alışveriş yapmayı tercih eden çocuklar için de, sömestr tatil boyunca yüzde 50 oranında indirim uygulaması var.