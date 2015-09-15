Kılçık Mekan'da tiyatro ve müzik iç içe

Kadıköy Bahariye'de bulunan 'Kılçık Mekan', 150 kişilik konser alanı ve 60 kişilik cep tiyatro sahnesi ile müzikseverler ile tiyatroseverleri tek çatı altında buluşturuyor.

Uzun yıllardır mekan işletmeciliği yapan Hakan Hopanoğlu ve tiyatro sanatçısı Cenk Tunalı'nın ortaklığı ile hayata geçen 'Kılçık Mekan' hafta içi ve haftasonu gerekleşen tiyatro oyunu ve konser organizasyonlari ile tüm sanatseveleri mekanda ağırlıyor.

Tiyatoro oyunlarının yanı sıra tiyatro derslerinin de verildiği 'Tiyatro Kılçık', genç sanatçıların kendilerini ifade etmesi için de sahnesini açıyor.

17 Eylül'de 'Açık Mikrofon - Stand Up Gecesi'nin sahneleceği 'Tiyatro Kılçık'ın yeni sezon oyun programı önümüzdeki günlerde açıklanacak.

www.tiyatrokilcik.com

KILÇIK MEKAN'DA ÖNÜMÜZEKİ GÜNLERDE GERÇEKLEŞECEK ETKİNLİKLERDEN BAZILARI:

KONSERLER:

16 Eylül Çarşamba: Evet Ne Söylüyorduk?

18 Eylül Cuma: Acaipadamler

19 Eylül Cts: Ozan Ekinci

25 Eylül Cuma: Roka