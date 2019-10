Kilyos'ta Rock Off Festivali

İlki geçen sene Freebird Agency tarafından düzenlenen ve binlerce heavy metal ve rock severi buluşturan Rock Off, ikinci yılında herkesi İstanbul’un yeni festival mekanı Cosmos’ta “Rock Tatili”ne davet ediyor. Bu seneden itibaren Freebird Agency ve Pozitif Live işbirliğiyle yoluna devam edecek olan Rock Off, çok daha güçlü bir içerik ve kadro ile 1-2 Ağustos tarihlerinde tüm rock ve heavy metal hayranlarını yeniden bir araya getirmeye hazırlanıyor. Cosmos’ta gerçekleşecek ve kamp yapabilme imkanı da sunacak olan Rock Off, iki gün boyunca Korn, Apocalyptica, Gojira, Soulfly, Murat İlkan, Black Tooth gibi çok sayıda yerli ve yabancı rock grubunu ve sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak.

İki gün sürecek Rock Off’un birinci gününde Korn, Gojira, Soulfly, Korpiklaani gibi gruplar yer alırken, ikinci gün Apocalyptica, Dark Tranquillity ve Annihilator sahne alacak. Rock Off kadrosuna eklenecek daha birçok grup çok yakında açıklanacak. Festivalde, ana sahnede yer alacak performansların yanı sıra; Dragon’s Den çadırında çeşitli söyleşiler, akustik performanslar ve sahne alacak gruplarla imza seansları da gerçekleştirilecek.

Rock ve metal müziğin coşkusunun iki gün boyunca yaşanacağı Rock Off’un festival biletleri biletix.com, Biletix satış gişeleri ve Biletix Çağrı Merkezi üzerinden alınabiliyor. Geçen sene olduğu gibi bu sene de sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam eden Rock Off için alınan her biletin 5 TL’si bu yıl bir dernek aracılığıyla hayvan barınaklarına bağışlanacak.