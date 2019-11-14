Kim Kardashian göğüs bantları satmaya başlıyor

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Geçtiğimiz aylarda 'Skims' adını verdiği kendi korse markasını kurduğunu açıklayan Kim Kardashian, marka bünyesinde artık göğüs bantları da satmaya başlayacak.

Kim Kardashian'ın güzellik sırları arasında saydığı göğüs bantları aslında Kardashian ailesi tarafından senelerdir kullanılıyor. Kardashianlar, göğüs dekoltesi derin olan kıyafetler giydikleri zaman iç çamaşırı kullanmadıkları için kablo bantlarından yararlanarak daha düzgün bir görüntü elde ettiklerini açıklamıştı.

Kim Kardashian ise bu sırrı, küçük bir fırsata dönüştürdü. Kendi korse markasının kumaşları ve bant özelliği taşıyan bir materyali birleştirerek ''göğüs bandı'' adını verdiği bu ürünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Kim Kardashian'a göre Gaffers adını verdiği ve 'Cilt dostu' olarak tanıttığı bu bantlardan daha iyisi yok.