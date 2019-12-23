Kim Kardashian saçlarına nasıl bakıyor?

Sürekli değişen saç stili ve rengi ile Kim Kardashian'ın yoğun iş temposunda en önem verdiği şeylerden biri saçlarının sağlıklı olması. Saç rengini sürekli değiştiren ve saç modelinde yenilikler yapan Kim Kardashian saç sağlığı için bunlara dikkat ediyor....

1. Saçlarının kırılmasını nasıl önlüyor?

Saçlarımız üzerinde etkisi olan bazı faktörler kaçınılmazdır. Örneğin nem eksikliği ve aşırı güneşe maruz kalma saçların kırılmasına yol açabilir. Ancak saçlarımıza ısı ile şekil vermek, çok sert taramak ya da saç tellerini nemsiz bir şekilde bırakmak gibi kontrolümüz altındaki faktörler saç sağlığı açısından uzak durulması gerekenler arasında yer alıyor. Saç tellerinizin kuruması, saçlarınızın kırılmasına sebep olacağından; protein bakımından yüksek serumları saçınıza uygulayabilirsiniz.

Herhangi bir sıcak alet kullanmadan önce ısı koruması sağlayan serumları saçınıza püskürterek ve etkilerini en aza indirip kırılmayı önleyebilirsiniz.

Islak saçlar, kuru saçlardan daha zayıftır, bu yüzden saçlarınız ıslak iken saçlarınıza işlem uygulamamak oldukça önemlidir.

2. Saç kırıklarını nasıl tedavi ediyor?

Kırılmayı tedavi etmenin en iyi yolu haftalık bir saç maskesi veya derin bir tedavi uygulamak. Saçlarınız için saçı kökünden besleyen ve güçlendiren formüllere sahip şampuan ve saç kremlerini arayın. Duştan sonra, hasarı en aza indirmek için özel olarak tasarlanmış bir tarak veya ıslak fırça kullanmayı deneyin. Böylece saçlarınız daha kolay açılacaktır.

3. Serumlardan yararlanın

Serumlar hem saçlarınızın kırılmasını önlüyor hem de kış günlerinde 'Donmuş saç' adı verilen o görüntüden uzak kalmanızı sağlıyor. Besleyici serumları az miktarda saçınıza uyguladığınızda saç telleriniz hem besleniyor hem de ağırlaşmasını sağlayarak elektriklenme probleminin önüne geçiyor.