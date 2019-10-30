Kim olmadığınızı bulmaya hazır mısınız?

Hayat; kırılma noktaları, tercihler, acı ve kederleriyle kambur gibi sırtımıza yüklendiğinde “Ben kimim?” sorusunu sorarız kendimize. Oysa şifa kimliğimizi değil, “kim olmadığımızı” keşfetmemizi bekler. Mor, yeni Alman tıbbı rehberliğinde hayat döngülerimizi keşfederken bize ait olmayan yüklerden kurtulup arınma imkanı sunuyor. Pınar Boylu Gogulan’ın regresyon terapisi yardımıyla geçmişle tanışıp yaşadığı yanılsamalar, yüzleşmeler ve sorgulamalarla okura şifa kapılarını araladığı ilk kitabı “Lacivert” de yeni kapağıyla kütüphanesinde nizama önem verenleri bekliyor.Hayat; kırılma noktaları, tercihler, acı ve kederleriyle kambur gibi sırtımıza yüklendiğinde “Ben kimim?” sorusunu sorarız kendimize. Oysa şifa kimliğimizi değil, “kim olmadığımızı” keşfetmemizi bekler. Mor, yeni Alman tıbbı rehberliğinde hayat döngülerimizi keşfederken bize ait olmayan yüklerden kurtulup arınma imkanı sunuyor. Pınar Boylu Gogulan’ın regresyon terapisi yardımıyla geçmişle tanışıp yaşadığı yanılsamalar, yüzleşmeler ve sorgulamalarla okura şifa kapılarını araladığı ilk kitabı “Lacivert” de yeni kapağıyla kütüphanesinde nizama önem verenleri bekliyor.

MOR



Sayfa Sayısı: 232

Fiyatı: 20 TL

Dağıtım Tarihi: 28.10.2019



LACİVERT

Sayfa Sayısı: 176

Fiyatı: 15 TL

Dağıtım Tarihi: 28.10.2019