Kırk birinci 'Ustalara Saygı' etkinliği

Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Pınar Kür’ü gecede dostları anlatacak. Gecede Pınar Kür öyküleri okunacak, Asılacak Kadın filminden karelere, bir dia gösterisi ve müzik dinletisine yer verilecek. Pınar Kür gecesine Ahmet Levendoğlu, Cüneyt Türel, yazarın oğlu Emrah Kolukısa, Füsun Akatlı, Halil Ergün, Mine Söğüt, Müge İplikçi, Osman Şengezer, Sırma Köksal, Zeliha Berksoy , Mazhar Alanson ve sevilen televizyon programı “Haydi Gel Bizimle Ol”daki arkadaşları Aysun Kayacı, Çiğdem Anad ile Müjde Ar konuşmacı olarak katılacaklar.

25 Nisan 2008, İstanbul; Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu tarafından düzenlenen “Ustalara Saygı” etkinliklerinin kırk birincisi, Türk edebiyatına bugüne kadar “Yarın Yarın”, “Asılacak Kadın”, “Bitmeyen Aşk”, “Bir Deli Ağaç” gibi önemli eserler kazandıran yazar Pınar Kür’e ayrıldı. Faruk Şüyün’ün hazırladığı ve yöneteceği, Selen Domaç’ın sunacağı gece, 28 Nisan Pazartesi akşamı Akatlar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi’nde, saat 20:00’de başlayacak.

“Ustalara Saygı” gecesine, çok yönlü edebiyatçının hayatının çeşitli dönemlerine tanık olmuş dostları konuşmacı olarak katılacak. Ahmet Levendoğlu, Cüneyt Türel, yazarın oğlu Emrah Kolukısa, Füsun Akatlı, Halil Ergün, Pınar Kür ile “Aşkın Sonu Cinayettir” adlı nehir söyleşi kitabını hazırlayan Mine Söğüt, Müge İplikçi, Osman Şengezer, Sırma Köksal, Zeliha Berksoy, Mazhar Alanson ve sevilen televizyon programı “Haydi Gel Bizimle Ol”daki arkadaşları Aysun Kayacı, Çiğdem Anad ile Müjde Ar gecede konuşmacı olarak yer alacaklar.

“Ustalara Saygı” toplantısında yazarın en sevilen öykülerinden biri olan “Yaz Gecelerinde Keman”, Jülide Kural’ın yorumuyla konuklara sunulacak. Kural, Pınar Kür’ün yapıtını, öyküde de geçen Brahms’ın keman konçertosu eşliğinde okuyacak. “Yaz Gecelerinde Keman”ın da yer aldığı “Bir Deli Ağaç” adlı kitap ise, öyküye adını veren ağacın da göründüğü evden Faruk Şüyün’ün çektiği görüntülerle adeta canlanacak.



Piyanist Orçun Orçunsel’in Gershwin’den “Rhapsody in Blue”yu Pınar Kür için yorumlayacağı gecede; yazarın romanından Başar Sabuncu tarafından sinemaya uyarlanan “Asılacak Kadın”dan bir bölüm ve Kür’ün hayatından karelerden oluşan bir dia gösterisi de izlenebilecek.

Tarih : 28 Nisan Pazartesi 2008

Saat : 20:00

Yer : Akatlar Kültür Merkezi, Melih Cevdet Anday Sahnesi

Zeytinoğlu Caddesi No: 8 Etiler (Akmerkez’in karşısındaki cadde)

