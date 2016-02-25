Kış günleri Aslı Güral’ın notalarıyla ısınıyor

Sade ve şık tasarımıyla göz dolduran Lobby Lounge Bar’da gerçekleşen piyano dinletilerinde konuklar müzik eşliğinde dinlenirken Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’in eşsiz lezzetlerinin tadını çıkarıyor.

Eşsiz manzarası ve sunduğu ayrıcalıklı hizmetleriyle fark yaratan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, birbirinden özel ve renkli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Türkiye’nin ünlü piyanistlerinden Aslı Güral, Pazartesiden ve Cumartesiye Lobby Lounge Bar’da misafirlere eşsiz deneyimler yaşatıyor.

16:30-19:00 saatleri arasında gerçekleşen Piyano Dinletileri’nde otelin ödüllü şefi Mehmet Yalçınkaya’nınmutfağından çıkan zengin Lobby Lounge Bar’ın menüsünde yer alan eşsiz tatlar lezzet severlerin beğenisine sunuluyor.

Marina ve uçsuz bucaksız deniz manzarası eşliğinde Lobby Lounge Bar’da Piyano Dinletileri’ne rezervasyon için 0216 400 00 00 aramak yeterli.