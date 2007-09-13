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    HaberlerEtkinlikKısa Film Festivali’ne başvurular bitiyor
    13.09.2007 - 00:00 |

    Kısa Film Festivali’ne başvurular bitiyor

    Genç sinemacılara fırsat tanıyan  İstanbul Kısa Film Festivali’nin 19’uncusu  5-14 Kasım arasında gerçekleşecek. Festivale başvurular ise 15 Eylül’de sona eriyor. 35mm, 16 mm sinema filmi ve dijital formatta kurmaca, canlandırma ve deneysel filmlerin katılacağı festivalin programında, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İtalya, Macaristan, Meksika, Polonya ve Yunanistan’dan  gelen kısa filmlerin yanı sıra panel, söyleşi ve atölye çalışmaları da bulunuyor. Etkinlikler, ücretsiz olarak İstanbul Fransız, İtalyan ve Alman kültür merkezlerinin sinema salonlarında gerçekleştirilecek.
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