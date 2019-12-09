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09.12.2019 - 11:18 |

Kışın evde çocuklarla oynayabileceğiniz 7 oyun

Çocuk Psikoloğu Zeynep Sancak kış aylarında hem evde ailece zaman geçirmeyi hem de çocukların öğrenmesini sağlayacak oyunları anlattı.

Kışın evde çocuklarla oynayabileceğiniz 7 oyun

1) MASA TOPU

Yaş: 3 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım? Pamuk-masa

Nasıl oynanır? Oyuncular iki gruba ayrılır ve bir masanın etrafında oturur. Her grubun önüne kendi alanlarını belirlemek için çizgi çizilir. Masanın ortasına bir pamuk yumağı konur. Başlama sesiyle beraber oyuncular pamuk yumağını karşı tarafın alanına göndermek için üflerler. Belirlenen alana kadar üflenen her yumak için 1 puan kazanılır. Toplam 5 puan alan takım oyunu kazanır.

Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

2) HEYKELTRAŞ

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 4 kişi ve üzeri
Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri heykeltıraş seçilir. Heykeltıraş çalışmaya başlamadan önce farklı uygulamaları ifade etmek istediğini söyler. Örneğin; “Heykellerin en sevimlisi, en mutlusunu, en korkuncunu yapmak isterim” der. Bunu söylediği anda her oyuncu heykeltıraşın istediği şekilde vücuduyla ve yüzüyle bir ifade oluşturur. (Sevimli, mutlu, çirkin vb.) heykeltıraş hangi ifadeyi beğenirse o ifadeyi sergileyen oyuncu yeni heykeltıraş olur.

Çocuğa ne kazandırır? Konsantre olma, yönergeleri takip edebilme, psikomotor gelişim hızı, kaba motor becerileri ve duyguları ifade edebilme becerilerini geliştirir.

3) EVET – HAYIR

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri sunucu diğeri de cevap veren kişi olur. Cevap veren oyuncunun hiçbir soruya “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap vermemesi gerekir. Örneğin; “okula gidiyor musun?” sorusuna “EVET” derse yanar. “Gidiyorum” demelidir. Karşı oyuncu “Kaç kardeşsiniz? 3 kardeşsiniz değil mi?” gibi şaşırtmalı sorularla karşısındaki oyuncuya “EVET-HAYIR” dedirtmeye çalışır.

Çocuğa ne kazandırır? Dikkatli olmayı ve hızlı düşünmeyi geliştirir.

4) HAYVAN TUTMACA

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Hiçbir materyal lazım değil

Nasıl oynanır? Oyunculardan biri aklından bir hayvan tutar. Diğer oyuncular tutulan hayvana dair sorular sorar: “Kaç ayaklı? “, “ne yer?” “nerede yaşar?” gibi. Verilen cevaplara göre oyuncunun aklında tuttuğu hayvan tahmin edilmeye çalışılır. Oyun bu şekilde sıra ile devam eder.

Çocuğa ne kazandırır? Hayvanları tanımasını ve özelliklerini bilmesini sağlar.

5) DOKUN TAHMİN ET

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 3 kişi ve üzeri
Ne lazım? Tepsi ya da kutu- küçük nesneler

Nasıl oynanır? Bir tepsi içinde evde bulunan nesneler konur. (Toka, para, saç fırçası, cüzdan vb.) oyuncular bu nesneleri kısa süre gördükten sonra tepsinin üzeri bir bezle örtülür. Oyuncular sırasıyla nesnelere dokunarak doğru bir tahminde bulunmaya çalışırlar.

Çocuğa ne kazandırır? Dokunma duyusunu kullanarak akıl yürütme, kısa süreli ve aktif işleyen bellek alanlarını geliştirir.

6) PET BARDAĞA SEKTİRME

Yaş: 6 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sehpa-pin pon topu- pet bardak

Nasıl oynanır? Oyuncuların önüne iki tane sehpa konur. Oyuncunun uzağındaki sehpaya bir adet bardak konur. Oyuncu elindeki pinpon topunu önünde duran boş sehpaya değdirerek diğer sehpadaki bardağın içine atmaya çalışır. Topu bardağa atan ilk oyuncu oyunu kazanır. Bu oyun en az iki kişi yarışarak oynanabileceği gibi süre tutarak sırayla da oynanabilir. En kısa sürede tamamlayan oyunu kazanır.

Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

7) BALONLA BADMİNTON

Yaş: 4 yaş ve üzeri
Oyuncu sayısı: 2 kişi ve üzeri
Ne lazım? Sopa ya da kaşık- balon

Nasıl oynanır? İki yarışmacı şişirilmiş balonu kaşık veya sopa yardımı ile birbirine atar. Balona hamle yapamayan ve yere düşüren oyuncu rakibine bir puan kazandırır.

Çocuğa ne kazandırır? Görsel-mekansal alanda planlama yapma, konsantre olma, el-göz koordinasyonu kurma, hızlı hareket etme becerilerini geliştirir.

Bu oyunların yanı sıra evinizde küçük şef olup mutfakta kolay bir tarif seçip yemek yapabilirsiniz, evdeki sandalyeleri karşılıklı dizerek üzerlerine büyükçe bir battaniye örtüp çadır yaparak kamp kurabilirsiniz ve çocuğunuzla beraber kutu oyunları (jenga, zingo, tabu jnr, biz bize, acaba neyim? make’n break) oynayarak kış aylarında güzel ve kaliteli zaman geçirebilirsiniz.

 

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