Kışın kabaran saçlar için 5 çözüm
Kış aylarında saçımızı hangi şekle sokarsak sokalım dışarı çıktığımızda maalesef saçımız donuyor ve kabarıyor. İşte kışın saçların kabarmasını önlemenin yolları...
Kış aylarında saçımızı hangi şekle sokarsak sokalım dışarı çıktığımızda maalesef saçımız donuyor ve kabarıyor. Bu görüntü kişiyi bakımsız ve uğraşılmamış bir görüntüye sokabilir. İşte kışın saçların kabarmasını önlemenin yolları...
1. Kendisinin kurumasına izin verin
Saçlarınızı kurutmak yerine kendi halinde kurumaya bırakın. Kış aylarında ıslak saç ile beklemek zor olacağından kurutma makinesinin soğuk ayarını kullanarak saçlarınızı kurutabilirsiniz.
2. Ilık su tercih edin
Ilık su ile yıkanıp, saçınızı soğuk su ile durularsanız kabarmayı önleyebilirsiniz.
3. Ahşap taraklar kullanın
Plastik taraklar saçınızın daha çok kabarmasına neden olacağından ahşap taraklar kullanarak saçınızın elektriklenmesini önleyin.
4. Serum desteği
Saçınızın kabarmaması için duştan sonra saçınızı ağırlaştırmanız gerekir. Bu neden ile kabarma önleyici krem ve serumlardan yararlanabilirsiniz.
5. El kremi hilesi
Az miktarda el kremini elinize uyguladıktan sonra saçınıza da sürmek saçınız gün içersinde kabardığında pratik yolla kontrol etmenize yardımcı olur.