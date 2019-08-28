Kişisel hassasiyetler var

Bugün ne yapılabilir? Bugün Aslan burcuna ilerleyen Ay şahsi konulara daha çok özen göstereceğimizi ancak gururumuzu ilgilendiren konularda aşırı bir hassasiyet içinde olabileceğimizi anlatmakta. Özellikle öğle saatlerinde parasal konular, birikimlerimiz açısından daha huzursuz edici olabilir. Bu saatlerde ani değişiklikler karşısında esnek olmaya bakalım. Sürpriz durumları göz önüne almak durumundayız.

Nelerden kaçınmalı? Bugünlerde Ay’ın ışığı küçülürken, hızlı hareket etmek ve sonuca gitmek pek mümkün olmayabilir. Kimi zaman dışsal etkiler ya da elde olmayan nedenler yüzünden planlarımızı değiştirmek durumunda kalabiliriz. Ancak göstereceğimiz tutum ve yeniliklere açık olmak sayesinde günü daha iyi değerlendirmek elimizde.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/ Hareket Bugün bazı gerginlikler içerisinde olabiliriz. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.