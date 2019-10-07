Kısıtlamaları göz önüne almalıyız

Bugün ne yapılabilir? Haftanın ilk gününde Saka burcundaki Ay akılcı olmayı, teknik konuları ve yeni fikirleri destekliyor. Bugün gruplar ve sosyal hayata ilişkin konulara daha duyarlı yaklaşabiliriz. Bir dizi yeni fikir de uygulama açısından gündeme gelebilir. Ani düşünceler özellikle harcamalarımızı etkileyebilir. Bugünlerde pratik düşünmek ve sınırlamaları, engelleri de göz önüne almak durumundayız.

Nelerden kaçınmalı? Gün boyunca etkin olan Güneş-Satürn karesi pek çok konuda, özellikle de iş ve sorumluluklar alanında bizi test edecek. Bugün gerçeklerle karşılaşmak ve görevlerimizi yerine getirmek durumundayız. Önceden yeterli hazırlığı yapmış isek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Ancak beklenmedik durumlara da hazır olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 2/Timsah İlişkilere önem vermeliyiz. Ancak fazlası ile duygusal davranabiliriz. Güvenlik ve eve ait konulara yönelik kararlar gündeme geliyor.