Kışlık lunapark İstanbul Winter Dream açılıyor

Sektörünün her alanında yaratıcı projelere imza atan A46 imzalı “İstanbul Winter Dream” ZUBİZU iletişim sponsorluğunda 7’den 70’e herkese kışın en eğlenceli geçen rüyasını yaşatacak. İstanbul Winter Dream, 18 Ocak’tan itibaren Seyrantepe Vadi İstanbul’da kurulacak ve 40 gün 40 gecelik bir rüyayı yaşatacak.

Açık havada buz pateni keyfi ve dev kızak rampasının keyfini yaşamak, atlıkarınca, kamikaze, çarpışan arabalar, flying wings, crazy dance, trombolin gibi lunapark klasiği eğlencelerin tadına varmak için Londra’da Hyde Park’ta bulunan merkeze kadar gitmenize gerek yok…. Şehrin içinde, 6000 m2’lik geniş bir alanda kışın keyfini doyasıya yaşayacağınız İstanbul Winter Dream, 18 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında sizleri eğlenceli bir rüyayı yaşamaya bekliyor. Kışın en eğlenceli buluşmalarına ev sahipliği yapacak İstanbul Winter Dream, klasikleşen lunapark eğlenceleri, paten şovları, DJ performansları, ışık, dans gösterileri ve çocuklara özel çeşitli atölye çalışmaları ile kış aylarının en keyifli buluşma noktası olacak.

İstanbul Winter Dream’de 7’den 70’e herkes için eğlence var!

Çocuklarınız 400 m2’lik alanda buz pateni yapmanın keyfini sürerken, siz de çarpışan arabalar ile çocukluğunuza dönebilir, kamikaze ile adrenalin seviyenizi zorlayabilir, çuf çuf tren ile çocuklarınız ile birlikte neşeli vakit geçirebilirsiniz. DJ performansları, ışık ve renkler arasındaki dans gösterileri ve paten şovlarına ev sahipliği yapacak İstanbul Winter Dream, ziyaretçilerine unutamayacakları bir kış vadediyor.

Sokak lezzetlerinin keyfine varacaksınız!

Dumanı tüten köfte, nefis tantuni, kömürde kokoreç, kaç tane yediğini unutturan ıslak hamburger, tadına doyulmaz sucuk ekmek, başlı başına bir kış rüyası kestane ve daha nicesi... DJ müzik eşliğinde sokak lezzetlerinin keyfine varacağınız İstanbul Winter Dream, çeşitli hediyelik eşyaların satıldığı küçük ahşap evlerle de tam bir festival havası yaşatacak.

18 Ocak – 25 Şubat tarihleri arasında kışın en eğlenceli buluşmalarına ev sahipliği yapacak olan İstanbul Winter Dream, hafta içi ve hafta sonu 10.00- 23.00 saatleri arasında Seyrantepe Vadi İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlayacak.

