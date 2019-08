Kistik sivilce; alın, çene altı, burun üzerinde kendini belli eder ve çok ağrılı bir sivilce türüdür. Normal sivilcelere göre farklı olan kistik sivilce hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Peki, kistik sivilce neden olur? Kistik sivilce nasıl geçer? Gelin birlikte bakalım...

Kistik sivilce nedir?

Kistik sivilce, gençlerin ve yetişkinlerin maruz kaldığı normal akneden çok daha fazlası olan bir cilt durumudur. Sivilce ve akne türleri içerisinde en sancılısı olan, ağrı ve acı hissinin eşlik ettiği kistik sivilceler, cilt tabakasının epey bir derinlerinde yer alan bir sivilce çeşidi olarak, özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin en büyük kabusları arasında yer alıyor. dece yüzde değil aynı zamanda göğüs, sırt, üst kol ve omuzlarda da görülebilir. Bu sivilceler hem erkek hemde kadınları etkiler ve genellik 8 ila 50 yaş arasındaki yaş gruplarında çok sık ortaya çıkar. Uzmanların diğer aknelere göre tedavi edilmesinin zor olduğunu belirten kistik sivilcelerle mücadele etmek isteyen çoğu kişi, doktora görünerek, doktor tarafından reçete edilen sivilce ilaçlarını kullanıyor.

Kistik sivilce neden olur?

Kistik akneye neden olabilen bazı nedenler vardır. İşte bunlar şunlardır:

-Genetik

-Polikistik over sendromu dahil olmak üzere hormonal değişiklikler

-Yüksek seviyede nem ve terleme

-Gözenek tıkaması ve tahriş edici yüz ve vücut bakım ürünleri

-Bazı ilaçlar ve kimyasallar r (örneğin, kortikosteroidler , lityum , fenitoin , izoniazid ) aknenin kötüleşmesine neden olur.

-Kistik akne genetik olabilir bu yüzden ailelerde görülme sıklığı fazladır. Ebeveynlerinizden biri veya her ikisinde de şiddetli kistik akne varsa, o zaman buna sahip olma şansınız da artar.

-Ergenliğe yeni girmiş erkeklerde en yaygın sivilce türlerinden biridir. Androjenler olarak adlandırılan hormonların androjenlerde bir artış olduğunda gençlerde kistik akne ortaya çıkabilir. Bu artış cildinizde, gözeneklerde ve sivilcelerde tıkanmaya neden olabilecek değişikliklere neden olur.

-Kistik sivilce sadece erkeleri etkilemez. Aynı zamanda kadınlardaki hormon değişiklikleri, adet döngüsü, hamileilik ve menopoz da kistik akneye neden oalbilir. Kistik akne polikistik over sendromundan muzdarip kadınlar arasında daha yaygındır

Kistik sivilce nasıl geçer?

Kistik sivilce en şiddetli sivilce türü olduğundan dolayı sizin için doğal tedavi yöntemlerini açıkladık.

Kistik sivilceye karbonatla tedavi yöntemi

Güçlü bir antiseptik olan ve cilt bakım maskelerinde sık sık kullanılan karbonat; aynı zamanda doğal bir antibakteriyel olarak, sivilce ve aknelerin yanı sıra kistik sivilceleri de tedavi ediyor. Bir kasenin içerisine 1-2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Ardından karbonata bir miktar su ilave ederek, karışımın hamurumsu bir kıvama gelmesini bekleyin. Hamur kıvamında olan karışımı cildinizdeki kistik sivilcelerin üzerine uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra cildinizi bol suyla yıkayarak, maskeden arındırın. Ardından cildinize nemlendirici sürün. Bu maskeyi haftada birkaç kez cildinizdeki kistik sivilcelerden kurtulana dek düzenli olarak uygulayabilirsiniz.

Buz kullanın

Ağrılı kisti besleyen küçük kan damarlarını daraltmak için birkaç saniye boyunca doğrudan bir kırılmayan buz küpü uygulayabilirsiniz. Buz, rahatsız edici sivilcenin boyutunu ve kızarıklığı hemen azaltmaya yardımcı olabilir.

Elma sirkesi

Ciltteki PH miktarını dengeleyen ve cildimizdeki sebum artışını önleyen elma sirkesi, yağlı cilde sahip olan bayanların en büyük doğal cilt bakım malzemeleri arasında yer alıyor. Kokusu nedeniyle pek sevilmese de hafif ve orta şiddetli sivilcelerin yanı sıra iltihaplı sivilceleri de tedavi ediyor. Aynı zamanda elma sirkesi, söz konusu kistik sivilceler olduğunda da üstün bir başarı sergiliyor. Elma sirkesi ile kistik sivilcelerinizi gidermek adına bir pamuğa birkaç damla elma sirkesi damlatın. Ardından pamukla cildinizdeki kistik sivilceleri güzelce silin. Birkaç saat bekledikten sonra cildinizi durulayın. Bu işlemi etkili bir sonuç elde edene dek, her gün düzenli olarak birkaç hafta boyunca tekrarlayın.

Havlu ve yastık kılıfı

Havlu ve yastık kılıfı gibi günlük yüzünüze dokunan eşyaların tahriş ve hassasiyetini azaltmak için, bu eşyaları güçlü deterjan ve ağartıcılarla yıkamaktan kaçının. Bunun yerine, doğal ve kokusuz çamaşır ürünlerini tercih edin. Ayrıca sivilcenizi daha da kötüleştiren bakterilerden uzak kalmak için havlu ve yastıklarınızı sık sık değiştiriniz.

Sakın patlatmayın!

Kistik sivilcenizi veya diğer sivilcelerinizi asla patlamayın ve sıkmayın. Zaten yaygın sivilcelerden farklı olarak, kistik sivilceler sizlere tipik olarak sivilceyi patlatma veya sıkma olanağı tanımaz. Kistik akne lezyonlarının derinliği nedeniyle, patlatma veya sıkma tamamen olanaksız hale gelir ve bu denendiğinde iyileşme günlerden haftalara kadar sürebilir. İltihap kapmış bir sivilceye ne kadar dokunursanız, sinir bozucu ve çirkin bir hal alır. Eğer kistik sivilceyi patlatmaya çalışırsanız ağrılarınız artmaya başlayacaktır. Ayrıca patlatmaya çalışırsanız ileri de geçmeyen bir yara izine dönebilir.

Kaçınılması gereken yiyecekler:

Konvansiyonel süt: Laktoz intoleransı olmasa bile, konvansiyonel süt ürünleri sindirim sistemi için zor olabilir. Birçok kişi süt, peynir ve dondurma gibi süt ürünlerini kestiklerinde veya ortadan kaldırdıklarında sivilcelerinde bir iyileşme görmektedir. Sütün zarar verip vermediğini kontrol etmek istiyorsanız, bunu iki hafta boyunca beslenmenizden çıkarmayı deneyin ve kistik sivilcenizin iyileşip iyileşmediğine bakın. Eğer zarar vermiyorsa, tekrardan sütü beslenmenize katabilirsiniz. Daha iyi kalitede süt tercih etmek de önemlidir.

Şeker: Şeker ve diğer yüksek glisemik yiyecekler (ekmek ve makarna gibi) vücudunuzdaki iltihabı daha da kötüleştirebilir. İltihaplanma hassasiyetiniz ne kadar fazlaysa, kistik sivilce de o kadar kötü olur. Bunun yerine doğal tatlandırıcılar deneyin.

Kafein ve çikolata: Kafein tüketimi hormonal dengenizi bozabilir. Özellikle aşırı dozda kafein, kortizol olarak bilinen stres hormonunu artırabilir. Kahve, çay ve çikolata gibi çeşitli kafein kaynaklarını azaltarak ya da içmeyerek hormonlarınızı dengede tutmanıza ve kistik sivilcenizi gidermenize yardımcı olabilir.

Düşük lifli, yüksek oranda işlenmiş gıdalar: Düşük lifli ve yüksek oranda işlenmiş gıdaların tüketilmesi bağırsak sağlığınızı doğrudan etkiler, bu da cilt sağlığını olumsuz yönde etkiler.

Kızarmış ve hızlı yiyecekler: Bu yiyecekler yüksek oranda işlenmiştir ve lif oranı da düşüktür. Ek olarak, hidrojenlenmiş yağlar, sodyum, kimyasallar, tatlandırıcılar ve şeker dahil olmak üzere iltihaplanmalara neden olan birkaç bileşen içerir.