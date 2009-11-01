Kitap fuarının 28. yaşında 28 ülke!

28. İstanbul Kitap Fuarı ve 19. İstanbul Sanat Fuarı, dün Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Geçmiş yılların aksine bu kez devlet erkânı yoktu törende. Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Cevat Çapan, Sanat Fuarı’nın Onur Sanatçısı Muhsin Kut, yayıncılar, yazarlar, basın mensupları saat 12.00’de tören alanında buluştular. Açılış konuşmasını Tüyap Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoğlu yaptı. Fuarı uluslararası platforma taşıma çabalarının somutlaştığını söyleyen Kavukçuoğlu, Uluslararası Platform adlı yeni salonda 28 ülkenin temsil edildiğini aktardı.

Kitap Fuarı’nı Tüyap’la birlikte düzenleyen Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Çetin Tüzüner, fuarın ulaştığı boyut açısından sevinçli olduğu kadar sektörün geleceği açısından endişeliydi. Tüzüner, satılan kitapların neredeyse yarısının korsan baskı olduğunu ve ekim ayındaki baskınlarda yaklaşık 1.5 milyon adet korsan kitap bulunduğunu söyledi.

Tüzüner’in endişelerinde bir diğer başlık da düşünce özgürlüğüydü. Son bir yıl içinde 26 yayınevinden 59 yazarın 62 kitabının yargılandığını söyledi ve yayıncılığın geleceğinin umut vermediğini açıkladı.

Doğan Hızlan ise fuarın önemini şöyle anlattı: “Burada bir yazarın bütün kitaplarını bir arada görmek insanın kafasındaki okuma puzzle’ını birleştiriyor.” Hızlan, “Bugün dünya şiirini tanıyorsak, bunu Çapan’ın kendi şirinden yaptığı özveriye borçluyuz” dedi. Çapan, Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sanat Fuarı’nın Onur Sanatçısı, mesleğinde 50. yılı kutlayan ressam Muhsin Kut ise 50 yıl önce İstanbul’da bir sergi salonu bile olmadığını söyledi, fuarı yaratanlara teşekkür etti. Açılışı yapılan iki fuar da 8 Kasım’a kadar devam edecek.

RAKAMLARLA FUAR

- Geçen yıl 350 bin kişi gezdi.

- 550 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor.

- Söyleşilere ve imza günlerine katılacak yazar sayısı 750.

- 51 yabancı yazar fuarda olacak.

- 12’si Çeviri Merkezi, 30’u Çocuk Kulübü’nde olmak üzere toplam 297 etkinlik yapılacak.





Kitap Fuarı’nın Onur Yazarı Cevat Çapan, Sanat Fuarı’nın Onur Sanatçısı Muhsin Kut, yayıncılar ve yazarlar dün yapılan açılış töreninde bir araya geldiler.



Fuarda korsan yayınlar böyle protesto edildi.