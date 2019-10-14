Kith&Kin'den 10. yıl kutlaması

Birlikte olmak, bir toplulukta aynı duyguları hissetmek ve birleşmek anlamlarını taşıyan ‘Kith & Kin’, yeni sezonunda günümüzde eril şiddetin yaygın kültürel pratiğinin altını çizerek kadının toplumsal yaşamdaki önemini, tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olduklarını tekrar hatırlatıyor.

Gri, tek düze rutinlere inat, girdiği ortamı renklendiren, can katan kadın, Kith & Kin koleksiyonunda iki ayrı print ile ışık saçıyor.

Mavi, pembe, siyahla bezenen büyük çiçekli print ve sarı, yeşil, turuncu, siyah ile bezenen minik çiçekli yapraklı print, tasarımcının iç dünyasını yansıttığı gibi aynı zamanda kadına dair umudu da yeşertmeye işaret ediyor.

Kith&Kin SS 2020 koleksiyonunda likralı viskon, koton, şifon, likralı koton saten, ipek krep, ipek saten tercih edilmiş.