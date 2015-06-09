Kızıl Ordu Korosu için geri sayım

Tarkan’dan Barış Manço’ya, Pharrell Williams’tan Daft Punk’a unutulmaz şarkılar seslendirecek ünlü ekip, 13 Haziran’da İstanbul Zorlu PSM’de, 15 Haziran’da ise Ankara Congresium’da konser verecek.

Dünyanın en büyük ordu korosu Rus Kızıl Ordu Korosu, IEG Live ve Sa Organizasyon işbirliği, Rusya Büyükelçiliği’nin destekleri ve Escort Joye ana sponsorluğunda Türkiye’ye geliyor. Rusya ile Türkiye’nin diplomatik ilişkilerinin 95. yılı çerçevesinde, evrensel ezgilerle süsledikleri şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek ekip, 13 Haziran 2015’te İstanbul Zorlu PSM’de, 15 Haziran’da ise Ankara Congresium’da müzikseverlerle buluşacak. Muazzam enerjisi, dillere destan sahne şovu ve evrensel ezgileriyle sınırları aşan topluluk önce İstanbulluların, daha sonra da Ankaralıların gönlünü fethedecek.

Tarkan’dan Barış Manço’ya, Pharrell Williams’tan Daft Punk’a unutulmaz şarkılar bu konserde…

Dünyanın en prestijli sahnelerinde milyonlarca insan tarafından ayakta alkışlanan ekip, 13 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00’de, Zorlu PSM’de sahne alacak. İstiklal Marşı ile konseri n açılışını gerçekleştirecek Rus Kızıl Ordu’su, Megastar Tarkan’dan “Şıkıdım”, Barış Manço’dan “Genç Osman” , Pharrell Williams’tan “Happy”, Daft Punk’tan “Get Lucky”ye kadar yerli ve yabancı birçok unutulmaz şarkıyı sanatseverler için yorumlayacak.

Ayrıca Rus halk şarkılarından klasik eserlere, Mozart ve Verdi gibi sanatçıların opera aryalarından; “Sex Bomb” ve “Hey Jude” gibi pop klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede şarkılar söyleyen ekibin, en sevilen şarkıları arasında “Katyuşa”, “Kalinka”, “Kernina” ve “Ave Maria” gibi eserler de yer alıyor.

Rus Kızıl Ordu Korosu 15 Haziran 2015’te ise Ankara Congresium’da sahneye çıkacak ve Ankaralılara da unutulmaz bir gece yaşatacak.

Dünya çapında 20 milyondan fazla hayran kitlesi

1939 yılında, özellikle savaş koşullarında askerlere ve halka moral vermek amacıyla gösterilerine başlayan Kızıl Ordu Korosu, Rus kültürünün ruhunu tüm dünyaya taşıyan en büyük canlı aile şovu olarak biliniyor. Devasa enerjisi ve neşe dolu sahne şovlarıyla dünya çapında 50’den fazla ülkede 20 milyondan fazla kişi tarafından seyredilen ve izlenme rekorları kıran topluluk, Rusya’nın titiz sanat eğitimi almış en büyük yetenekleri arasından seçilen sanatçılarından oluşuyor.

Yaklaşık 120 koro, orkestra ve bale sanatçısını bir araya getiren koro; izleyicisine sınırlar ve kültürler üstü bir eğlence deneyimi yaşatıyor. Koronun çalıştığı ünlü müzisyenler arasında David Foster, Roger Waters, Jean-Jacques Goldman ve Steve Barakatt gibi birçok popüler sanatçı ve yapımcı yer alıyor.

Dünyanın en eğlenceli ordu korosu Kızıl Ordu Korosu’nun İstanbul ve Ankara’da vereceği konserlerin biletleri Biletix’te.