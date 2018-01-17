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17.01.2018 - 17:12

Klasik kazaklarınızla şık olun

Yumuşacık kazaklarınızı sadece evde değil, eklediğiniz birkaç parça kıyafet ya da aksesuarla dışarıda da giyebilirsiniz. Bu sezon kazağınızı değiştirmeden şık bir hale gelmek ve rahat kalmak için 8 öneriyi bu yazıda bulabilirsiniz.

Klasik kazaklarınızla şık olun

Kalem etek

Bu zarif parçayı kazağınızla kombinleyerek, altına giydiğiniz rahat bir ayakkabıyla ofisinize gidebilirsiniz. Altına topuklu ayakkabı ve takacağınız doğru takılarla akşam yemeğine çıkmanıza da fırsat tanıyacak bu şık parça, sıcacık kazağınızla hem rahat etmenize hem de şık olmanıza olanak sağlar.

Şapka

Takacağınız şapka, klasik görüntünüze sihirli bir dokunuş yapar. Ayrıca saçınızın nasıl göründüğü hakkında endişelenmenizin de önüne geçen bu parça, salaş görüntünüzü kırarak şık olmanızı sağlar.

Şal

En sevdiğiniz şalı kullanmanız için bir sebep daha. Bu hafta kazağınızı 2. kez giymiş olabilirsiniz ancak favori şalınız bunu saklamanız için kurtarıcınız olabilir.

Kolye

Büyük ve gösterişli bir kolye, klasik kazağınızı şık bir parçaya dönüştürmenin anahtarı olabilir. Kolyeler, kıyafetine ekstra bir dokunuş kazandırmak isteyenler için büyük kolaylık sağlar. Kıyafetinizi tamamlamak için nötr renkli bir kolye veya vurgulamak için zıt renkli bir kolye seçebilirsiniz.

Pileli metalik etek

Kazağınızın altına giydiğiniz pileli metalik bir etekle partiye hazır olun. Bu kombinle hem rahat hem de şık olabilirsiniz. Elinize aldığınız minik bir çanta, metal detaylı bir kolye ve şık ayakkabılarla zenginleştireceğiniz bu kombinle herkesi büyüleyebilirsiniz.

 

Fular

Fularlar, salaş görünümünüzü azaltmak için birebirdir. Tek renk sade bir kazağın üzerine taktığınız bir fular, mükemmel bir renk patlaması görevi görebilir.

Büyük küpeler

Bu sezon modası gösterişli küpelerle, kendinize ufak bir dokunuşla canlılık katabilirsiniz. Büyük taşlı ya da püsküllü zıt renklerdeki küpelerle, giydiğiniz klasik kazağı daha canlı bir hale getirmeniz mümkün.

Deri tayt

Eğer tayt giymeyi seven biriyseniz, taytlarınızı siyah deri taytlarla değiştirmenin tam zamanı. Basit bir parça gibi görünse de deri taytın görüntünüze kattığı zarifliğe inanamayacaksınız. Kombininizi gündelik beyaz bir ayakkabıyla gündüz, siyah bir stiletto ile gece kullanabilirsiniz.

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