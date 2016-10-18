Klasik müziğin asi çocuğu Nigel Kennedy geliyor

1989 yılında yayınladığı “Vivaldi TheFourSeasons” albümüyle iki milyonu aşkın bir satış rakamı yakalayarak Guiness Rekorlar Kitabı’na giren Nigel Kennedy, yine sürprizlerle dolu bir gece için İstanbul'a geliyor.PiuEntertainment prodüksiyonu ile4 Kasım Cuma Volkswagen Arena sahnesinde müzik severler ile buluşacak olan Kennedy, klasik müziğin tüm tabularına başkaldırmaya devam edecek. Nigel Kennedy, konserinde rock tarihinin efsane ismi JimiHendrix'inPurpleHaze, Fire Drifting, Hey Joe, TheWindCries Mary, CrosstownTraffic, LittleWing, FoxyLady gibi unutulmaz klasikleri kendi tarzıyla yorumlayacak.

Nigel Kennedy'nin elektronik müziğin zirvesinden akustiğin diplerine uzanacağı bu eşsiz performans için yerinizi şimdiden ayırtın.. Biletler Biletix'te...

Klasik müziğin asi çocuğu

Değişik stilleri birbiri ile harmanlayan İngiliz keman virtüözü Nigel Kennedy, New York Juilliard Müzik Okulu'nda eğitimi tamamladı. Avrupa, Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika, Güney Doğu Asya ve Avustralya çapında dünyanın önde gelen orkestralarında ve şefleri ile sayısız performansa imza attı.

İngiliz kraliyet ailesinin üyelerine özel konserler veren Nigel Kennedy’nin başarısı dünya çapında aldığı ödüller ile taçlandı. UK Brit "Yılın Erkek Sanatçısı", Fransa VivementDimanche Altın Ödülü, Almanya Echo Ödülü ve İsviçre "Montrö Altın Gül" gibi sayısız ödülü bulunan Nigel Kennedy, Vivaldi’nin "FourSeasons" eserine getirdiği çağdaş yorumla dikkatleri çekti. FourSeasons, tüm zamanların en çok satan klasik eseri olarak "Guinness Rekorlar Kitabı"na girdi ve İngiltere’de iki yıldan fazla klasik müzik listelerinde üst sıralarda kaldı.

Nigel Kennedy, Johann Sebastian Bach’ın müziğine davul, gitar, kontrbas eklemeleriyle kendi caz yorumunu getirdi. Kate Bush, Paul McCartney, Talk Talkve Stranglers'ın albümlerinde çalışan Kennedy, LetLoose ve Kafka adlı iki caz albümü çıkardı. GoranBregovic ve JimiHendrixcoverlarıyla dinleyenlerini kendine bir kez daha hayran bıraktı.

