Klasik müzik devleri

Cemal Reşit Rey sahnesi Klasik Müzik devlerini biraraya getiriyor. Kurulduğu 2003 yılından beri Klasik müzik alanında dünyanın en saygın yaylı dörtlüleri arasında yer alan Modigliani Quartet, Klasik müzik alanında dev solistlerin eşlik ettiği muhteşem bir müzik şöleni ile 28 Şubat’ta Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak.

Dünyanın en seçkin solo sanatçılarından biri olarak tanınan ve eleştirmenlerin sonsuz nefese sahip bir mucize olarak değerlendirdiği klarnet sanatçısı Sabine Meyer, İsviçre Korno Topluluğu ve Uluslararası Korno Topluluğu’nun da başkanlığını yürüten İsviçreli ünlü korno sanatçısı Bruno Schneider, Oda Orkestrası müzikleri hayatında büyük rol oynayan fagot ustası Dag Jensen ve Avrupa’nın en ünlü kontrbasçılarından Knut Erik Sundquist aynı gece sahnedeler.

Klasik müzik alanında hepsi birer süperstar olan müzisyenlerle Cemal Reşit Rey Sahnesi 28 Şubat akşamı İstanbul izleyicisine büyük sürpriz yapmış oluyor.

Dünya çapında en meşhur festivallerin yıldızı haline gelen pırıl pırıl bir Yaylı Çalgılar Dörtlüsü olarak Modigliani Quartet, 28 Şubat gecesi Cemal Reşit Rey’i Mozart ve Schubert müzikleriyle şenlendiriyor olacak.

Modigliani Quartet tüm bunlarla birlikte sponsorların desteği ile dünyaca ünlü İtalyan Luthierler’in seçkin enstrümanları ile sahneye çıkıyor.