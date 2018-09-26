Klein Christian Löffler ile kapılarını açıyor

İyi müzik ve eğlencenin şehirdeki adresi Klein, kışlık mekanı Harbiye’ye dönerek, heyecanla beklenen yeni sezonu için 28 Eylül Cuma gecesi kapılarını açıyor. İstanbul gece hayatının trendlerini belirleyen ve her hafta dünyaca ünlü DJ’lere ev sahipliği yapan Klein, hafızalara kazınacak performansların yanı sıra yanı sıra müthiş ambiyansıyla yine şehrin buluşma noktası olacak.

Açılış Chistian Löffler’den

Açılış gecesi şerefine elektronik müzik dünyasının dahi isimlerinden Christian Löffler, “live” performansıyla setine başına geçerek müzikseverleri Klein’ın büyülü dünyasına ışınlayacak. Ünlü Alman prodüktör ve müzisyen Löffler, kendine has müziğinin müthiş tınıları eşliğinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Elektronik müziğin dahi isimlerinden Löffler ile şehirdeki bu büyük buluşmayı kaçırmayın.

Bitmeyen enerji

Klein, Ekim ve Kasım ayı boyunca da elektronik müziğin yetenekli isimlerine ev sahipliği yapacak. 12 Ekim Cuma gecesi Orta Doğu şarkılarını yeniden yorumlayan Parisli ikili Guido Minisky ve Herve Carvalho’nun projesi Acid Arab var. Müziğe alternatif bir çerçeveden bakan ünlü prodüktör ve Dj Armen Miran ise 19 Ekim Cuma gecesi Mykonos’un popüler DJ’lerinden Valeron ile birlikte setin başına geçecek. Çok sevilen Detlef 16 Kasım Cuma, Christian Nielsen 23 Kasım Cuma ve Animal Trainer ise 30 Kasım Cuma gecesi Klein’da geceyi ateşleyen isimler olacak.

Flamme de çok renkli

Klein’ın üst katına konuşlanan ve Çarşamba geceleri de açık olan Flamme de yeni sezona güçlü isimlerle “merhaba” diyor. Şafak Özkütle tarafından kurulan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis 3 Ekim Çarşamba gecesi Flamme’da müzikseverlerle buluşacak. 21 Kasım Çarşamba gecesi Timboletti Flamme’de setin başında olacak.

KLEIN: EKİM & KASIM PROGRAMI

28 Eylül Cuma: Christian Löffler

3 Ekim Çarşamba: Oceanvs Orientalis (Flamme)

12 Ekim Cuma: Acid Arab

19 Ekim Cuma: Armen Miran + Valeron

16 Kasım Cuma: Detlef

21 Kasım Çarşamba: Timboletti (Flamme)

23 Kasım Cuma: Christian Nielsen

30 Kasım Cuma: Animal Trainer

