Klein Garten açıldı!

İstanbul’da iyi müzik ve eğlencenin adresi Klein’in yazlık terasında bu yıl da elektronik müziğin en iyi isimleri, akşam üstü partilerinden günün ilk saatlerine kadar müzik severlerle buluşacak. 20 Haziran Çarşamba akşamı Amerika, İbiza ve Dubai’de büyük ilgi gören dünyaca ünlü parti serisi “All Day I Dream”le yeni sezona güçlü bir giriş yapan Klein Garten’a gelenleri yine unutulmaz bir yaz bekliyor.

İstanbul’da iyi müzik ve eğlencenin adresi Klein’ın yazlık terası Klein Garten, 15 Haziran Cuma günü Beyoğlu Tepebaşı’nda yeniden kapılarını açtı. Geçen yaza damgasını vuran ve sıcak yaz akşamlarının en sevilen mekanı olan Klein Garten’da, yerli ve yabancı en iyi Dj’lerle unutulmaz anlar yaşanacak. Bu yıl yenilenen menüsüyle kendi mutfağından çıkan özel lezzetler ve Naomi Sushi’deki Uzakdoğu tatlarıyla da oldukça iddialı olan Klein Garten, Haliç manzaralı muhteşem terasında, eşsiz gün batımı keyfiyle konuklarını ağırlayacak.

Yaz gecesi rüyası

Yaz boyunca elektronik müziğin en iyi isimleri Klein Garten’da setin başına geçerken, Amerika, İbiza ve Dubai’de büyük ilgi gören dünyaca ünlü parti serisi “All Day I Dream” ilk kez 20 Haziran’da İstanbullularla buluşacak.

Etnik müziğin en genç plak şirketlerinden New York merkezli Akumandra sürprizlerle dolu Akumandra Showcase performansıyla hayranlarıyla buluşurken; Be Svendsen, Sabo ve Goldcap de yaza damgasını vuracak partilere imza atacak. Ayrıca Britta, Unders, Lum, Maga, Concret, Unders, Gab Rhome, KMLN, Coss, Iorie ve Menachem 26 da Klein Garten’da unutulmaz performanslara imza atacak.

Yerli elektronik müzik sahnesinde ise Monality, Headwaters, Aksak, Anatolian Sessions, Style-ist, Elif, Cüneyt Çilingiroğlu, Eren Erdol, Anatolian Sessions, Sarp Özaydın, Dj Oueto, Büber, Koray T, Charlie Can7, Eren Erdol, Sarp Özaydın, Can Top, Mertkan Akd, Cihangir Çınar, Can Başeğmez, Macellann, Hemi ve Tan Güner gibi başarılı müzisyenler Eylül ortasına kadar Klein Garten’da setin başına geçecek.

