Koç burçlarının sevdikleri şeyler

Koç burcu sevdikleri durum ve olaylara göre çeşitlilik ve farklılık gösterebilir. Ancak koç burcu benliğinden asla uzaklaşmaz.

Bu nedenle koç burcunun sevdikleri şeyler arasında kendi karakter özelliği olan adrenalin tutkusu da yer alır. Adrenalin gerektiren her şey neredeyse koç burcunun sevdiği şeylerin başında gelir.

Koç burcunu heyecanlandıran her türlü konu, mücadele ya da meydan okuma onu heyecanlandırır. Koç burcu başarmaya odaklı olduğundan engeller onun için önemli değildir.