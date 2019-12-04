Koç burçlarının sevmedikleri şeyler

Koç burcu öfkelenmeye yatkın bir burçtur. Koç burcu sevmediklerini açıkça belli eder. Her ne kadar yapısı sahiplenici ve kıskanç olsa da sahiplenilmekten ve kıskanılmaktan hiç hoşlanmaz.

İlişkide özgür olmayı ve sahiplenmeyi tercih eder. Bu nedenle baskı altında hissetmekte koç burcunun sevmedikleri arasında yer alır. Koç burcu, kendini baskı altında hissettiği yerlerden uzaklaşacaktır.

Koç burcunun sevmediği bir diğer şey ise sabit fikirliliktir. Koç burcu her zaman açık fikirli ve girişken olduğundan sizin fikrinizde ısrarcı olmanız onu kötü hissettirecektir.