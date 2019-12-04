Koç burcu erkeği özellikleri

Koç Burcu erkeği cesurlukları ile bilinir. Koç burcu erkeği oldukça tez canlı olduğu için birtakım olaylarda düşünmeden hareket ettiği için birçok riskle karşılaşabilir.

Ancak bu risklerin üstesinden gelmeyi mücadeleci ve gözü kara yapısı ile başaran koç burcu erkeği istediği hedefe ulaşmakta kararlı hareket eder.

Koç burcu erkeği özel hayatında oldukça enerjiktir. Çevrelerinde de enerjik ve hareketli yapıları ile tanınır. Bu burca sahip erkeklerin bir toplulukta yaydığı enerjiyi hemen hissedebilirsiniz.

Koç burcu erkeği oldukça girişimci bir yapıya sahiptir. Yeniliklere oldukça açık olan koç burcu erkeği pratik zekası ile her zorluğun

üstesinden gelme yeteneğine sahiptir.

Koç burcu tarihleri: 21 Mart-20 Nisan

Ünlü koç burcu erkekleri: Robert Downey Jr., James Franco, Adrien Brody