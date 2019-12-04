04.12.2019 - 13:53 |
Koç burcu kadını özellikleri
Koç burcu kadını ile yeni tanıştıysanız koç burcu kadınının bu özelliklerini mutlaka bilmeniz gerekiyor. Astrolog Tuğba Karadayı Koç burcu kadını özelliklerini PembeNar'a anlattı.
Koç burcu kadını azimli olmasıyla bilinir. Hayatının genelinde azimli ve tuttuğunu koparan biri olmasıyla öne çıkar.
Koç burcu kadını ayrıca liderlik özelliklerini ortaya koyabilen bir karaktere sahiptir. Bu yüzden hayatında öncü bir rol üstlenir. Risk almaktan çekinmeyen yapısı kariyerinde başarılı olmasını sağlayabilir.
Koç burcu kadını genel olarak hayatta başarılı olması için oldukça güçlü özelliklere sahip olsa da aceleci olması onun için handikap olabilir. Bu yüzden güçlü yanlarının avantajını kullanırken sabırlı olmalı, bir plana sadık kalmalıdır.
Koç burcu tarihleri: 21 Mart-20 Nisan
Ünlü koç burcu kadınları: Victoria Beckham, Lady Gaga, Sarah Jessica Parker, Reese Witherspoon, Celine Dion, Emma Watson, Mariah Carey, Keira Knightley.