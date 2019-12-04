04.12.2019 - 15:12 |
Koç burcunun aşk hayatı
Astrolog Tuğba Karadayı koç burcu aşk hayatı ile ilgili ipuçları paylaştı. İşte koç burcu aşk hayatı...
Koç burcu aşk hayatında da burcunun benlik özelliklerini oldukça baskın bir şekilde gösterir. Koç burcu aşk hayatı oldukça dürtüsel geçecektir.
Koç burcu kişilik yapısı gereği özgür olmayı sever. Ancak koç burcu aşk hayatında özgür olmak istese de kendi dürtü ve isteklerine yenik düşer.
Kendi dürtü ve istekleri onu yönetecek kadar kuvvetlidir. Biraz maymun iştahlı olarak bilinen koç burcu aşk hayatında baskın olmayı sever.
Çok sevdiği bir şeyden bir anda vazgeçip başka çok seveceği bir şey bulmaya eğilimlidir. Koç burcu aşk hayatında bile adrenalin peşindedir.