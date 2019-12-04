Koç burcu kararlı bir burç olarak bilinse de aslında başladığı işi bitirmekte oldukça zorlanır. Bu da koç burcunun olumsuz özellikleri arasında gösterilir. Maymun iştahlı olması onu bu konuda da etkiler ve bir işin tam ortasındayken bırakıp; başka bir işe başlayabilir.

Koç burcuna sahip kişilerin fazla cüretkar olması bazen koç burcu olumsuz özellikleri arasında gösterilebilir. Girişimleri çoğu kişi tarafından abartı bulunabilir.

Koç burcunun olumsuz özelliklerinden bir diğeri ise öfkelenmeye meyilli olmalarıdır. Çabuk öfkelenen koç burçlarının siniri uzun sürmez.

Oldukça sabırsızlardır. İstediklerinin olması konusunda tezcanlılık gösterirler. Kendi isteklerini ön planda tuttukları için bencil sayılabilirler.