Koç Fest başlıyor!

Bu yıl 6.’sı organize edilen Koç Fest çerçevesinde üniversiteler 13 dalda düzenlenen Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları müsabakalarına katılarak kıyasıya mücadele edecek. Kampüslerde gündüz çeşitli yarışmalar düzenlenirken, Türkiye’de ilk kez uygulanacak olan sosyal medya ile entegre bir çok eğlenceli etkinlik organize edilecek. Sınav stresinden bunalan gençler gece ise, “Avrupa’nın En İyi Sanatçısı” unvanına sahip, Türk müziğinin genç ve yetenekli ismi Emre Aydın’ın konserleriyle keyifli saatler geçirecekler.

Koç Holding, 2009 yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ile işbirliğine giderek Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nın sponsorluğunu üstlendi ve Türkiye’de üniversite spor oyunlarının “en büyük destekçisi” konumuna erişti. Koç Holding’in Türkiye’yi uluslararası spor müsabakalarında temsil edecek başarılı sporcuların yetişmesine ve gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve spordan yola çıkarak centilmenlik ruhunu geliştirmek amacıyla başlattığı Koç Fest, 2011 yılında da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Koç Fest, 2011 yılında da üniversite kampüslerinde gençlere farklı heyecanlar yaşatacak; üniversitelileri, üniversite spor oyunları, teknoloji ile iç içe eğlence türleri, heyecan ve müzikle buluşturacak.

Koç Fest 2011 yılı turne programı çerçevesinde 18 Nisan - 15 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir, Eskişehir, Muğla, Isparta, Malatya, Samsun ve Konya’daki üniversite kampüslerinde gençlere spor ve eğlenceyi bir arada sunacak.

Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları 7 ilde, 13 ayrı branşta düzenleniyor



Gençlerin tamamen ücretsiz olarak katılabileceği Koç Fest süresince, Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunlarının final müsabakaları da oynanacak. Balıkesir Üniversitesi’nde Voleybol 1. Lig Müsabakaları, Anadolu Üniversitesi’nde Hentbol 1. Lig ve Eskrim Müsabakaları, Muğla Üniversitesi’nde Futsal 1. Lig Müsabakaları, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Hentbol 1. Lig Müsabakaları, İnönü Üniversitesi’nde Futbol Süper Lig ve Masa Tenisi Müsabakaları, 19 Mayıs Üniversitesi’nde Basketbol 1. Lig Müsabakaları gerçekleşecek. Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nın Yüzme, Sutopu, Atletizm, Jimnastik, Taekwondo, Halter Final müsabakaları ve Basketbol, Voleybol, Hentbol, Futsal Süper Lig müsabakaları ise Konya’da Selçuk Üniversitesi’nde yapılacak. Selçuk Üniversitesi ayrıca Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nın 2011 sezonunun final müsabakalarında 4.000’i aşkın sayıda üniversiteli sporcuya ev sahipliği yapacak. Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları’nda, branşlarında şampiyon olan takım ve sporcular Avrupa Şampiyonaları’na gitme ve ülkemizi yurtdışında temsil etme fırsatını elde edecekler.

Koç Fest Üniversite Spor Oyunları Şampiyonları Avrupa’yı fethedecek



Geçen yıl branşlarında şampiyon olan takımlardan İstanbul Üniversitesi Bayan Basketbol Takımı ve Hacettepe Üniversitesi Erkek Hentbol Takımı, bu yılın Temmuz ayında yapılacak 2011 Avrupa Şampiyonaları’nda Koç Holding’in desteği ile Türkiye’yi temsil edecekler. Avrupa Üniversiteler Basketbol Şampiyonası İspanya’nın Cordoba kentinde, Avrupa Üniversiteler Hentbol Şampiyonası ise Hırvatistan’ın Rijeka kentinde gerçekleşecek.

Türkiye’de Bir İlk: Koç Fest RFID(Radio Frequency ID) Kart



Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları, spor salonlarında ve sahalarda heyecanı artırırken, Türkiye’de bir ilke de imza atacak. Katılımcılar, Facebook üzerinden indirebilecekleri Koç Fest uygulaması ve kampüslerden temin edebilecekleri Koç Fest kartları sayesinde gündüz etkinliklerini festival alanında yaşamakla kalmayıp katıldıkları etkinliklerin video ve fotoğraflarının da anında kendi Facebook sayfalarında paylaşılmasına şahit olacaklar. Böylelikle bu güzel anları ölümsüzleştirecek ve sevdikleriyle de paylaşabilecekler. Bunun için facebook.com/kocfest ya da kocfest.com.tr’ye girmeleri ve Koç Fest Kartlarını almaları yeterli!



Birbirinden eğlenceli aktivitelerle festival tadında günler…



Bugüne kadar 1,5 milyon gence ulaşarak oldukça geniş katılımlı bir organizasyona dönüşen Koç Fest kapsamında gündüz düzenlenen spor müsabakalarının yanı sıra, oyunlar, yarışmalar, sahne showları ve süprizlerle kampüsler adeta bir festival alanına bürünecek. Sürpriz hediyeler kazanacakları oyunlara da katılacak gençler keyifli vakit geçirerek sınav stresini üzerlerinden atma fırsatı bulacaklar.

Kampüslerde gündüz yarış, gece Emre Aydın coşkusu yaşanacak



Koç Fest’te üniversite kampüsleri gündüz Türkiye Koç Fest Üniversite Spor Oyunları kapsamında düzenlenen spor müsabakaları ve yüksek teknolojide gündüz etkinlikleriyle renklenirken, Koç Topluluğu’na bağlı şirketler de farklı etkinliklerle festivale katkıda bulunacak. Festival çerçevesinde, müzik dünyasının genç ve yetenekli ismi Emre Aydın gençlerle bir araya gelecek.

Koç Fest katılımcıları Emre Aydın’ın yeni klibinde rol alacak



Koç Fest’e katılan gençler sadece Emre Aydın’ı dinlemekle kalmıyor aynı zamanda Emre Aydın’ın yeni klibinde oynama şansını da yakalayacak. Emre Aydın’ın “Tam 4 yıl oldu bugün” isimli parçası için hazırlanan klip özelinde geliştirilen web sayfasında Koç Fest katılımcıları kendilerine ait resimleri klip içerisine yerleştirebilecek . En çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasından seçilecek olanlar ise televizyonda yayınlanma şansı bulacak.