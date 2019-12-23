Kokulu çanta olur mu?

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Fendi, Design Miami 2019 kapsamında ruhunun sembol çantası ikonik Baguette'i, Maison Francis Kurkdjian ile bir araya gelerek yeniden yorumluyor. Çantalar artık Kurkdjian'ın yarattığı koku olan FENDIFRENESIA kokacak.

1997'de Silvia Venturini Fendi tarafından yaratılan ikonik Baguette çantası; 2015 yılında Kurkdjian'ın patentini alarak deriye koku verme işlemi ile yarattığı FENDIFRENESIA ile buluştu.

Fendi ve Maison Francis Kurkdjian ilk defa dokunma, koku ve görüntünün duyu organlarına hitap etmeyi üstlendiği bu tasarım Selleria derisi; derimsi ve miskli kokular ile ortaya koydu.

Maison Francis Kurkdjian'ın dünyada bir ilk olan patentli tekniği kullanılan FENDIFRENESIA'nın kokusu 3 sene boyunca devam ediyor.